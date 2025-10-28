Quentin Tarantino aktorem. To będzie największa jego rola od 30 lat

Oczywiście Tarantino lubi pokazywać się przed kamerą. Zazwyczaj były to jednak epizody. Tu gra pełnoprawną postać. Tym samym jest to jego największa rola od czasu "Od zmierzchu do świtu". Wtedy jednak był scenarzystą projektu. Tu scenariusz i reżyserię odpowiada Walijczyk Jamie Adams ("Ona jest miłością").
"Only What We Carry" to historia Juliana Johnsa, byłego instruktora, który spotyka swoją dawną uczennicę. Kobieta wraca do domu, by skonfrontować się z własną przeszłością. Tarantino zagra przyjaciela Juliana. Jego niespodziewane pojawienie się sprawi, że skrywane tajemnice zaczną wychodzić na wierz.