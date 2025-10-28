Newsy Filmy Quentin Tarantino aktorem. To będzie największa jego rola od 30 lat
Quentin Tarantino aktorem. To będzie największa jego rola od 30 lat

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Quentin+Tarantino+zagra%C5%82+w+filmie.+W+obsadzie+s%C4%85+te%C5%BC+Simon+Pegg%2C+Sofia+Boutella-163621
Quentin Tarantino aktorem. To będzie największa jego rola od 30 lat
źródło: Getty Images
autor: Kevin Winter
Quentin Tarantino powrócił do aktorstwa. Legendarny reżyser w tajemnicy wystąpił w filmie "Only What We Carry", do którego zdjęcia właśnie zakończyły się we Francji.

Quentin Tarantino wywoła demony przeszłości



"Only What We Carry" określane jest jako medytacja na temat miłości, straty i odwagi, jakiej potrzeba, by iść naprzód. Akcja filmu osadzona została w plenerach Normandii.

04.jpg Getty Images © Paras Griffin


Na planie Tarantino towarzyszyli: Simon Pegg (seria "Mission: Impossible"), Sofia Boutella ("Rebel Moon"), Charlotte Gainsbourg ("Étoile"), Liam Hellmann ("Ibiza") oraz debiutująca jako aktorka piosenkarka Lizzy McAlpine.

Oczywiście Tarantino lubi pokazywać się przed kamerą. Zazwyczaj były to jednak epizody. Tu gra pełnoprawną postać. Tym samym jest to jego największa rola od czasu "Od zmierzchu do świtu". Wtedy jednak był scenarzystą projektu. Tu scenariusz i reżyserię odpowiada Walijczyk Jamie Adams ("Ona jest miłością").

"Only What We Carry" to historia Juliana Johnsa, byłego instruktora, który spotyka swoją dawną uczennicę. Kobieta wraca do domu, by skonfrontować się z własną przeszłością. Tarantino zagra przyjaciela Juliana. Jego niespodziewane pojawienie się sprawi, że skrywane tajemnice zaczną wychodzić na wierz.

Zwiastun filmu "Od zmierzchu do świtu"



Powiązane artykuły Charlotte Gainsbourg

