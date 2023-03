Kto zagra w nowym filmie braci Safdie? Znana raperka w obsadzie

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



Co wiemy o nadchodzącym filmie braci Safdie?

Kim jest Megan Thee Stallion?

Niemal rok temu usłyszeliśmy pierwsze pogłoski dotyczące nowego filmu, który wyreżyserują bracia Josh Benny Safdie . W nadchodzącym projekcie – co potwierdził sam aktor – wystąpi Adam Sandler . Kolejne doniesienia wskazują, że do gwiazdyma dołączyć kolejna znana postać. Warunki udziału w produkcji negocjuje raperka Megan Thee Stallion W ubiegłorocznej rozmowie z magazynem "Entertainment Weekly" Sandler odnosił się do nadchodzącego filmu braci.– skomplementował reżyserów. –Inne szczegóły na razie pozostają tajemnicą. Nieznany jest nawet tytuł filmu. Wiemy natomiast, że projekt sfinansuje Netflix. Według pogłosek bracia mają wejść na plan w drugim kwartale tego roku.Na koncie ma dwa albumy studyjne: "Good News" (2020) oraz "Traumazine" (2022). Zdobyła popularność dzięki hitom "Savage", "Thot Shit", "WAP" (jako gościni w utworze Cardi B ) czy "34+35" (remix utworu wykonywanego przez Arianę Grande ). Jest także wielokrotnie nagradzaną artystką, zdobywając m.in.W ostatnich miesiącach piosenkarka zaczęła rozwijać swoją karierę aktorską. Gościnnie wystąpiła w serialuoraz w produkcji Marvela . Poprowadziła także jeden z odcinków programu. Przed artystką został jeszcze debiut na wielkim ekranie. Ma stać się to jeszcze w tym roku. W komediiod twórcy Pete wystąpiła u boku Megan Mullally