Reżyser "Mission: Impossible" i scenarzysta "Yellowstone" nakręcą "Sicario 3"?

Jak dotąd ogłoszono, że na pomysł realizacji trzeciej części " Sicario " zareagowały wszystkie trzy gwiazdy oryginału i są one informowane o postępach w pracach. Mimo zaangażowania Christophera McQuarriego Taylora Sheridana producenci poinformowali, że film nie ma jeszcze ani reżysera, ani scenarzysty. Być może więc obaj panowie będą pełnili funkcję producentów albo z powodu licznych niewiadomych i braku konkretów ich grafik nie został jeszcze przypieczętowany.– powiedziała Smith.Luckinbill dodał natomiast, że Taylor Sheridan jest bardzo zajęty, ale jest blisko związany z "Sicario 3".– powiedział.Brzmi obiecująco?Pierwszą część " Sicario " z 2015 wyreżyserował Denis Villeneuve . Fabuła opowiada o agentce FBI, która przyłącza się do supertajnej akcji CIA mającej na celu pojmanie szefa meksykańskiego kartelu narkotykowego. Kobieta stopniowo poznaje szczegóły operacji, która często ociera się o granicę prawa i moralności, prowadząc do najgłębszych czeluści przestępczego piekła. Przewodnikiem po jego kolejnych kręgach będzie tajemniczy współpracownik CIA o meksykańskim pochodzeniu, zwany "konsultantem". Jego prawdziwa tożsamość będzie dla bohaterki największym szokiem.