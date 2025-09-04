Stephen King krytykuje kino superbohaterskie: "Pornografia"

Dla Stephena Kinga, człowieka, który przez lata potrafił przestraszyć miliony czytelników, przemoc to jedno z narzędzi dla osiągnięcia pożądanego efektu. W wywiadzie dla The Times autor stwierdził, że jego wyobrażenie o realistycznej i dojmującej agresji rzadko spełnia się na ekranie. Twórca wskazał, co nie podoba mu się w słynących z efektownych scen akcji filmach superbohaterskich.
Stephen King o przemocy w filmach superbohaterskich
– Jeśli oglądasz te filmy o superbohaterach, zobaczysz… jakiegoś superzłoczyńcę, który niszczy całe kwartały miasta, ale bez rozlewu choćby jednej kropli krwi. I coś tu jest nie tak. To prawie jak pornografia
– ocenił King
. Pisarz nie odniósł się natomiast do prób stworzenia filmów komiksowych z kategorią wiekową R. Te w ostatnich latach stają się coraz bardziej popularne.
Getty Images © Jim Spellman
Autor przyznał, że jego podejście do przemocy było czynnikiem, który zadecydował o najnowszej ekranizacji jego książki, "Wielki marsz
". – Powiedziałem, że jeśli nie zamierzacie pokazać brutalności, to nie zawracajcie sobie głowy. I tak nakręcili dość brutalny film
– zapowiedział autor.
Co wiemy o filmie "Wielki marsz"?
"Wielki marsz
" to adaptacja książki wydanej przez Kinga w 1979 roku (pod pseudonimem Richard Bachman). Opowiada o niedalekiej przyszłości, w której USA stało się państwem policyjnym. Co roku stu nastoletnich chłopców zostaje wybranych do udziału w wielkiej imprezie masowej. Każdy musi rozpocząć marsz i nieustannie utrzymywać prędkość powyżej 3 mil na godzinę. Nie wolno zatrzymać się na odpoczynek. Gdy zawodnik zwolni, przestanie iść albo złamie regulamin, jest karany ostrzeżeniem. Po trzech z rzędu uczestnik kończy marsz, ginąc od strzału z karabinu. Zabawa kończy się, gdy na nogach pozostanie już tylko jeden chłopak. Zwycięzca otrzymuje sowitą nagrodę. Marsz rozpoczyna się w północnej części stanu Maine.
W filmie zagrają: Cooper Hoffman
("Saturday Night
"), David Jonsson
("Obcy: Romulus
"), Garrett Wareing
("Turbulencje
"), Tut Nyuot
("Wiedźmin: Rodowód krwi
"), Charlie Plummer
("National Anthem
"), Ben Wang
("Mean Girls
"), Jordan Gonzalez
("Słodkie kłamstewka
"), Joshua Odjick
("Odwet oceanu
") i Roman Griffin Davis
("Jojo Rabbit
").
Za kamerą stanął twórca serii "Igrzyska śmierci
" Francis Lawrence
. J.T. Mollner
("Strange Darling
") jest autorem scenariusza. Projekt powstał dla Lionsgate. Jego premierę zaplanowano na 19 września
.
Zwiastun filmu "Wielki marsz"