Reżyserka "Królowej Kleopatry": Historycy potwierdzą, że nie wyglądała jak Elizabeth Taylor

Tina Gharavi, reżyserka "Królowej Kleopatry", odpowiada Egipcjanom

Elizabeth Taylor jako Kleopatra





Monica Bellucci w filmie "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra"

"Królowa Kleopatra" doprowadzi do zakazania Netfliksa w Egipcie?

Wyprodukowany przezfabularyzowany dokumentwzbudził ogromne kontrowersje w Egipcie. Zatrudnienie do tytułowej roli, aktorki o mieszanym pochodzeniu etnicznym, nie spodobało się do tego stopnia, że do egipskiego sądu wpłynął już wniosek o całkowite zakazanie odpowiedzialnej za produkcję platformy Netflix na terenie kraju. Reżyserkaodniosła się do sprawy na portalu Variety., reżyserka czteroodcinkowejodniosła się do kontrowersji wokół serialu w obszernym eseju, który został opublikowany na portalu Variety. Autorka odnosi się w nim do historycznych przedstawień legendarnej władczyni Egiptu i tłumaczy, dlaczego zdecydowała się zatrudnić do tej roli właśnie czarnoskórązareagowała także na argumenty przeciwników produkcji, którzy twierdzą, że jako potomkini Ptolemeuszy Kleopatra była biała.Reżyserka ujawniła także, że jeszcze na etapie realizacji zdjęć stała się celem kampanii hejtu ze strony Egipcjan, którzy oskarżali ją o blackwashing i zawłaszczanie ich historii.Wyprodukowany przezminiserial dokumentalnyzawiera sceny odtwarzające życie ostatniej władczyni starożytnego Egiptu. Do roli zatrudniono mającą mieszane pochodzenie etniczne Adele James I to właśnie ta decyzja castingowa wywołała oburzenie w Egipcie. Wielu tamtejszych naukowców twierdzi, że skoro Kleopatra pochodziła z greckiej dynastii Ptolemeuszy, to oczywiste jest, że władczyni miała jasny kolor skóry. Twierdzą więc, że dokument jest jednym wielkim stekiem kłamstw.Do egipskiego sądu wpłyną już nawet wniosek o całkowite zakazanie platformy Netflix na terenie kraju. Zdaniem prawnika, który złożył wniosek, dokumentłamie egipskie prawo medialne. Zobaczcie jego zwiastun: