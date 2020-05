Ruffalo zdradza, że Downey Jr. przekonał go do zagrania Hulka

Nie od dziś wiadomo, że Robert Downey Jr. odegrał dużą rolę w tworzeniu kinowego uniwersum Marvela. Mark Ruffalo ujawnił właśnie kolejny dowód na skalę wkładu gwiazdora w sukces filmów Marvel Studios: to Downey przekonał Ruffalo , by ten zagrał Hulka., zwierzył się Ruffalo , zdradził aktor.Na tym jednak nie skończyła się historia:Przed Ruffalo Hulka zagrali na dużym ekranie Eric Bana Ruffalo pojawił się jednak w tej roli już w sześciu filmach - i całkiem możliwe, że to nie koniec. Jest szansa, że zobaczymy go m.in. w serialu " She-Hulk ".