Ryan Gosling szykuje film o zombie jedzącym jarmuż. "I Used to Eat Brains, Now I Eat Kale" powstaje dla Amazona

O czym opowie "I Used to Eat Brains, Now I Eat Kale"?

"Kaskader" - zwiastun

O czym opowiada "Kaskader"?

Scenariusz napiszą Adam i Daniel Cooperowie w oparciu o opowiadanie własnego autorstwa. Bracia maja w swoim portfolio szereg krótkich metraży. Pracowali też jako montażyści zwiastunów na zlecenie takich studiów jak Disney, Warner Bros, Netflix i Apple.Informację o projekcie jako pierwszy ujawnił Jeff Sneider, autor newslettera TheInSneider. Donosił on, że Gosling ma być gwiazdą produkcji, ale w międzyczasie informacja została zdementowana. Goslinga ostatnio mogliśmy zobaczyć w widowisku " Kaskader ".Bohater filmu jest kaskaderem i jak każdy w tym zawodzie, zdarza się, że zostanie wysadzony w powietrze, że zostanie postrzelony i wyrzucony przez okno oraz zrzucony z wysokości, a wszystko to dla naszej rozrywki. Teraz, po prawie kończącym karierę wypadku, nasz bohater musi odnaleźć zaginioną gwiazdę filmową, rozwiązać spisek i spróbować odzyskać miłość swojego życia, wciąż wykonując swoją codzienną pracę. Co może się wydarzyć?Colt Seavers ( Gosling ) porzuca zawód kaskadera. Gdy znika gwiazda wysokobudżetowego filmu w reżyserii jego eks ( Blunt ), decyduje się wrócić do branży.W obsadzie: Ryan Gosling Scenariusz napisał Drew Pearce . Reżyseruje David Leitch