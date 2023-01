Ryan Reynolds poprosił o pomoc sztuczną inteligencję. Zobaczcie efekt

ChatGPT i reklama sieci komórkowej Ryana Reynoldsa

ChatGPT nakręcił film

Zobaczcie film "The Safe Zone"

Sztuczna inteligencja ChatGPT przebojem zdobyła świat Internetu. Debiutowała w listopadzie i już jest widzieliśmy ją w tysiącu wiralowych postów. "Urokowi" sztucznej inteligencji nie oparł się także gwiazdor Ryan Reynolds Ryan Reynolds postanowił sam sprawdzić możliwości sztucznej inteligencji. Poprosił więc ChatGPT o przygotowanie reklamy sieci komórkowej Mint Mobile, której jest właścicielem. Reklama miała zawierać żart, przekleństwo, porównanie do wielkich sieci komórkowych i informację o wciąż trwającej promocji.Zgodnie z tymi wytycznymi ChatGPT przygotował tekst reklamy... i podzielił się nim z całym światem. Efekt możecie obejrzeć poniżej:Nie jest to pierwsze wykorzystanie sztucznej inteligencji ChatGPT w świecie mediów. W grudniu informowaliśmy o grupie filmowców, którzy wykorzystali ChatGPT do napisania scenariusza i wyreżyserowania fabularnego filmu krótkometrażowego.Film nosi tytuł "The Safe Zone". Opowiada historię rodzeństwa, które zostaje skonfrontowane z informacją o nadchodzącym zniewoleniu ludzkości przez AI.ChatGPT zostało wykorzystane do stworzenia poleceń, jak krok po kroku nakręcić film. Sztuczna inteligencja decydowała o poszczególnych ujęciach (do przygotowania storyboardów wykorzystano DALL-E2 należący do tej samej firmy, która jest właścicielem ChatGPT), ustawienia aktorów, ustawienia kamer, światła, a nawet użycia rekwizytów.