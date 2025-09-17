Scarlett Johansson zagrała u Lanthimosa. Zobacz wideo

Wyreżyserowany przez Greka film ma tylko 2 minuty długości. Jest to bowiem nowa reklama torebek marki Prada Galleria. Nazwa pochodzi od Galleria Vittorio Emanuele II, czyli butiku otworzonego przez Mario Pradę w 1913 roku w Mediolanie. Jedna taka torebka może kosztować nawet 5 tysięcy dolarów.
Scarlett Johansson miała okazję zagrać u Lanthimosa, ponieważ jest ambasadorką marki Prada, a Lanthimos został wybrany na reżysera nowej kampanii. Efekt współpracy możecie obejrzeć poniżej.
Scarlett Johansson w filmie reklamowym autorstwa Yorgosa Lanthimosa. Zobacz wideo