Jennifer Lawrence nie będzie już publicznie krytykować Donalda Trumpa. Dlaczego?

Jennifer Lawrence była ostatnio gościnią w podcaście gazety "The New York Times". Rozmowa zeszła na politykę i opinię Jennifer Lawrence o prezydencie Stanów Zjednoczonych Donaldzie Trumpie. Aktorka wyraźnie zmieniła ton swoich wypowiedzi. Dlaczego tak się stało?
"Nie będę dolewać oliwy do ognia" - Jennifer Lawrence o krytyce Donalda Trumpa
W przeszłości Jennifer Lawrence
głośno i otwarcie krytykowała działania Donalda Trumpa. Teraz jednak zmieniła zdanie i nie zamierza wypowiadać się na jego temat. Dlaczego? Aktorka tak to wyjaśnia: Pierwsza kadencja Trumpa była tak szalona, że po prostu nie mogłam siedzieć cicho. Czułam się niczym kurczak biegający z uciętą głową. Ale, jak się już przekonaliśmy wybory po wyborach, celebryci nie mają żadnego wpływu na to, jak ludzie głosują. Po co więc mam to robić? Mam wrażenie, że dzieląc się swoją opinią dolewam oliwy do ognia, który rozdziera nasz kraj na strzępy. Tak bardzo jesteśmy podzieleni.
zauważa, że obecny klimat polityczny z obu stron stanowi zagrożenie dla kina. I to właśnie na ochronie sztuki, jaką jest kino, aktorka zamierza się teraz skupić. W takiej atmosferze, w jakiej jesteśmy, nie chcę zrażać ludzi do filmów i sztuki, która może zmienić ludzi i świat, tylko dlatego, że nie podobają im się moje poglądy polityczne. Chcę chronić swoją profesję tak, by ludzie wciąż mogli zatracić się w tym, co robię. I jeśli nie mogę powiedzieć czego, co przemawiałoby za pokojem, co obniżyłoby temperaturę sporu lub oferowało jakieś rozwiązanie, to nie chcę być częścią problemu. Nie chcę, by problem się pogarszał. Spójrz na tych wspaniałych aktorów, którzy mieli niesamowite kariery i wnieśli ogromny wkład w sztukę - oto, nagle, okazuje się, że połowa Internetu nie chce z jakiegoś powodu na nich patrzeć. Czuję, jak bardzo to nie jest w porządku.
Jednak artystka nie zamierza się poddawać. Deklaruje, że jako aktorka i producencka będzie angażować się w projekty, które odzwierciedlają jej poglądy na świat. Jennifer Lawrence
promuje właśnie swój najnowszy film "Zgiń kochanie"
. Mówi się, że jej kreacja ma szansę na oscarową nominację. Na razie otrzymała nominację do nagród Gotham
Zwiastun filmu "Zgiń kochanie"