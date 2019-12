Scenografowie uznali "Króla Lwa" za animację

FILM

TELEWIZJA

W poniedziałek Amerykańska Gildia Scenografów ogłosiła nominacje do swoich dorocznych nagród. 24. gala wręczenia wyróżnień odbędzie się 1 lutego.W tym roku konkurencja musiała być bardzo wyrównana, ponieważ w aż dwóch kategoriach trzeba było przyznać po sześć zamiast zwyczajowych pięciu nominacji.Warto też zauważyć, że scenografowie nie posłuchali przedstawicieli Disneya i uznaliza film animowany. Również w poniedziałek podobnie baśniowe widowisko zostało potraktowane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej.Listę filmowych i serialowych nominacji znajdziecie poniżej.odc. Penultimate Peril: Part 1odc. Aberfanodc. The Bellsodc. Chapter Oneodc 5 i 8 trzeciego sezonuodc. What Have They Done?; The Bad Mother; I Want to Knowodc. The Female of the Speciesodc. The Trials and Tribulations of Trying to Pee While Depressed; And Salt the Earth Behind Youodc. Maydayodc. We Only See Each Other at Weddings and Funeralsodc. Striking Vipersodc. ronny/lilyodc. 5odc. Up, Up, Upodc. Employee of the Bearimy; Help Is Other Peopleodc. Nothing in This World Is Easyodc. The Stockholm Syndrome; The Conference Valuation; The Propagation Propositionodc. Vegas, Baby!odc. Remember Black Elvis?odc. The Italian Jobodc. Family, Trip; The Things We Do for Love; Conscious Coupling