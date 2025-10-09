Newsy Seriale Multimedia "Harry Potter": Nowe zdjęcie ujawnia postać nieobecną w filmach i książkach
Kolejne wiadomości z Hogwartu! Jedną z podstawowych wartości, jakie daje "Harry'emu Potterowi" nowa forma serialu, jest możliwość lepszego nakreślenia bohaterów i rozwinięcia wątków, na które nie było miejsca w filmach kinowych. Jak się jednak okazuje, twórcy znaleźli też przestrzeń na dodanie czegoś od siebie. Jak informuje dziś portal Comic Book Movie, na nowych zdjęciach z planu zaobserwowano postać nieobecną dotąd w książkach ani filmach głównej sagi.

Kto pojawi się w serialowym "Harrym Potterze"?



Wczorajszym popołudniem dzieliliśmy się z wami pierwszymi zdjęciami serialowego Dumbledore'a, w którego wciela się na ekranie John Lithgow (ZOBACZ JE TUTAJ). Tymczasem dziś portal Comic Book Movie przychodzi z kolejnymi wykonanymi z ukrycia zdjęciami dyrektora Hogwartu. Spostrzegawczy fani sagi od razu wychwycili, że Dumbledore pojawia się na nich w towarzystwie Nicolasa Flamela oraz jego żony, Perenelli. O postaciach wspominano co prawda w "Kamieniu Filozoficznym", ale ani razu nie pojawiły się jako bohaterowie we własnych osobach – w taki sposób bowiem Flamela mogliśmy oglądać wyłącznie raz. W filmie "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda" wcielił się w niego Brontis Jodorowsky – syn legendarnego chilijskiego reżysera, Alejandro Jodorowsky'ego.

Przypomnijmy, że Nicolas Flamel to w świecie "Harry'ego Pottera" pochodzący z Francji legendarny długowieczny alchemik, który stworzył tytułowy Kamień Filozoficzny. Ten przepotężny artefakt pozwalał na zamianę metalu w złoto oraz był podstawowym składnikiem Eliksiru Życia, umożliwiającego Flamelowi i jego żonie przetrwanie ponad sześciuset lat. Dumbledore'a w towarzystwie alchemika i Perenelli możecie zobaczyć na zdjęciach poniżej:





Portal Comic Book Movie dodaje, że choć scena spotkania Dumbledore'a z Nicolasem Flanelem i Perenellą celem umieszczenia Kamienia w banku Gringotta nie jest opisywana w filmie ani przedstawiona w książce, dla nowych widzów może mieć fundamentalne znaczenie. Pozwala bowiem łatwo wprowadzić widza w istotę przepotężnego artefaktu, wokół którego kręcić się będzie akcja pierwszego sezonu. Dziennikarze dodają też, że scena równie dobrze może pochodzić z późniejszego etapu historii. W takim wypadku mógłby być to moment jedynie wspominany w książce, w którym to Dumbledore spotyka się ze swoim starym przyjacielem, próbując zachęcić go do zrzeczenia się nieśmiertelności i zniszczenia Kamienia Filozoficznego.

Przypomnijmy, że premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 6 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny".

W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin. W obsadzie są m.in. Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermiona Granger), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerwa McGonagall) oraz Paapa Essiedu (Severus Snape). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner. Za kamerą stoi Mark Mylod.

Zwiastun filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny"


