"Harry Potter": Nowe zdjęcie ujawnia postać nieobecną w filmach i książkach

Kolejne wiadomości z Hogwartu! Jedną z podstawowych wartości, jakie daje "Harry'emu Potterowi" nowa forma serialu, jest możliwość lepszego nakreślenia bohaterów i rozwinięcia wątków, na które nie było miejsca w filmach kinowych. Jak się jednak okazuje, twórcy znaleźli też przestrzeń na dodanie czegoś od siebie. Jak informuje dziś portal Comic Book Movie, na nowych zdjęciach z planu zaobserwowano postać nieobecną dotąd w książkach ani filmach głównej sagi.
Kto pojawi się w serialowym "Harrym Potterze"?
Wczorajszym popołudniem dzieliliśmy się z wami pierwszymi zdjęciami serialowego Dumbledore'a
, w którego wciela się na ekranie John Lithgow
(ZOBACZ JE TUTAJ
). Tymczasem dziś portal Comic Book Movie przychodzi z kolejnymi wykonanymi z ukrycia zdjęciami dyrektora Hogwartu. Spostrzegawczy fani sagi od razu wychwycili, że Dumbledore
pojawia się na nich w towarzystwie Nicolasa Flamela oraz jego żony, Perenelli. O postaciach wspominano co prawda w "Kamieniu Filozoficznym
", ale ani razu nie pojawiły się jako bohaterowie we własnych osobach – w taki sposób bowiem Flamela mogliśmy oglądać wyłącznie raz. W filmie "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda
" wcielił się w niego Brontis Jodorowsky
– syn legendarnego chilijskiego reżysera, Alejandro Jodorowsky'ego
.
Przypomnijmy, że Nicolas Flamel to w świecie "Harry'ego Pottera
" pochodzący z Francji legendarny długowieczny alchemik, który stworzył tytułowy Kamień Filozoficzny. Ten przepotężny artefakt pozwalał na zamianę metalu w złoto oraz był podstawowym składnikiem Eliksiru Życia, umożliwiającego Flamelowi i jego żonie przetrwanie ponad sześciuset lat. Dumbledore'a
w towarzystwie alchemika i Perenelli możecie zobaczyć na zdjęciach poniżej:
Portal Comic Book Movie dodaje, że choć scena spotkania Dumbledore'a
z Nicolasem Flanelem i Perenellą celem umieszczenia Kamienia w banku Gringotta nie jest opisywana w filmie ani przedstawiona w książce, dla nowych widzów może mieć fundamentalne znaczenie. Pozwala bowiem łatwo wprowadzić widza w istotę przepotężnego artefaktu, wokół którego kręcić się będzie akcja pierwszego sezonu. Dziennikarze dodają też, że scena równie dobrze może pochodzić z późniejszego etapu historii. W takim wypadku mógłby być to moment jedynie wspominany w książce, w którym to Dumbledore
spotyka się ze swoim starym przyjacielem, próbując zachęcić go do zrzeczenia się nieśmiertelności i zniszczenia Kamienia Filozoficznego.
Przypomnijmy, że premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 6 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling
"Harry Potter i kamień filozoficzny".
W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin
. W obsadzie są m.in. Alastair Stout
(Ron Weasley
), Arabella Stanton
(Hermiona Granger
), John Lithgow
(Albus Dumbledore
), Janet McTeer
(Minerwa McGonagall
) oraz Paapa Essiedu
(Severus Snape
). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner
. Za kamerą stoi Mark Mylod
.
