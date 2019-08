Sierpniowe nowości na Netflix

***

1 SIERPNIA

3 2 1



***

3 2 1



***

3 2 1



***

3 2 1



***

2 SIERPNIA

film oryginalny

3 2 1



***

"Derry Girls", sezon 2. , sezon 2.





serial oryginalny

***

3 SIERPNIA

"Wyznania morderców", sezon 1. , sezon 1.





serial oryginalny

3 2 1







Mordercy zamknięci w celach śmierci opowiadają o swoich zbrodniach.

***

9 SIERPNIA

"Glow", sezon 3. , sezon 3.





serial oryginalny

3 2 1



***

"Telefonistki", sezon 4. , sezon 4.





serial oryginalny

***





film oryginalny

***

15 SIERPNIA





3 2 1



***

16 SIERPNIA

"Mindhunter", sezon 2. , sezon 2.





serial oryginalny





***

"Szukając diagnozy", sezon 1. , sezon 1.





serial oryginalny





3 2 1



***





3 2 1



***





3 2 1







***





3 2 1







***

30 SIERPNIA





serial oryginalny





3 2 1



***

31 SIERPNIA

"Hotel Transylwania", sezon 1. , sezon 1.







Wakacje trwają w najlepsze! Co prawda, pogoda w kratkę, ale na Netflix w sierpniu również mnóstwo kontrastów Znowu zgłębimy umysły morderców, będziemy oglądać walki wrestlerek, a z końcem miesiąca ruszymy na ratunek planecie Thra. Ładujcie baterie! Czeka nas sporo oglądania!Marta ( Kulesza ), gwiazda popularnych seriali, ma 42 lata, jest silna i dominująca. Pomimo sławy i pieniędzy wciąż nie może ułożyć sobie życia. Niestabilna emocjonalnie 40-letnia Kasia ( Muskała ) tkwi w dalekim od ideału małżeństwie (w roli męża Marcin Dorociński), wychowując nastoletniego syna ( Jeremi Protas ). Siostry niezbyt za sobą przepadają, kompletnie nie rozumieją i nawet nie starają się zrozumieć swoich życiowych wyborów. Choroby, a w konsekwencji utrata jednego z rodziców zmuszają je do wspólnego działania. Kobiety stopniowo zbliżają się do siebie, odzyskują utracony kontakt, co wywołuje szereg tragikomicznych sytuacji.Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski kilku jego uczestników spotyka się w opuszczonym magazynie, by ustalić, kto zdradził policji ich plan. Wściekłe psy to nie znający się wzajemnie, najemni gangsterzy o "kolorowych" pseudonimach. Ich zleceniodawcami są Joe Cabot i jego syn Eddie. Prowadzone przez nich wewnętrzne śledztwo polega na rzucaniu wymyślnych przekleństw, wzajemnym oskarżaniu i torturowaniu porwanego policjanta.Członek elitarnego oddziału S.W.A.T., Jim Street (Colin Farrell), traci pracę po akcji, podczas której jego partner postrzelił zakładnika. Pół roku później sierżant Dan Harrelson (Samuel L. Jackson) proponuje mu członkostwo w reaktywowanej jednostce specjalnej. Po przeszkoleniu załoga dostaje pierwsze zadanie - mają eskortować do więzienia narkotykowego barona. Gangster oferuje 100 mln dolarów każdemu, kto pomoże mu w ucieczce.Biznesmen Jacob Harlon ( Nikolaj Coster-Waldau ) trafia do więzienia po spowodowaniu śmiertelnego wypadku. By przetrwać za kratkami, musi nauczyć się obowiązujących w zakładzie karnym reguł, ale również wyrachowania i sprytu. Z czasem Jacob zacznie rozumieć, że jedyną gwarancją na przeżycie jest dołączenie do któregoś z więziennych gangów. Decyzja, którą podejmie, uratuje go od śmierci, ale napiętnuje na resztę życia. Wkrótce po wyjściu z więzienia, przywódcy gangu zmuszą Jacoba do przeprowadzenia zbrojnej operacji przeciwko największym rywalom z ulic Kalifornii. Były skazaniec, chcąc nie chcąc, znajdzie się w sytuacji, w której zaciągnięte długi możne spłacić wyłącznie przelaną krwią.Trzy najlepsze przyjaciółki, które czują się opuszczone w Dzień Matki, jadą do Nowego Jorku, aby zrobić niespodziankę mieszkającym tam dorosłym synom.Na horyzoncie widać koniec problemów w Irlandii Północnej. Nie można tego powiedzieć o szkolnych problemach Erin i reszty, które wydają się nie mieć końca.Dziewczyny przygotowują się do występów w legendarnym Vegas. Jednak ich przyjaźni zagrażają odmienne priorytety, uśpione instynkty oraz walka o władzę.Rok 1931. Przez kraj przetacza się fala zmian. Przyjaciółki zostają wplątane w sprawę morderstwa. Muszą ją rozwiązać, zanim jedna z nich zostanie skazane na śmierć.Rocko wraca do O-Town po 20 latach spędzonych w kosmosie. Nie podoba mu się nowa rzeczywistość, dlatego postanawia przywrócić na antenę swój ulubiony serial. Robert Downey Jr. przewodzą doborowej obsadzie w niebywale śmiesznej komedii! Kiedy trójka największych gwiazd Hollywood wyrusza do Wietnamu, by nakręcić nowy, wojenny obraz, żaden z nich nie ma pojęcia jak bardzo realistyczne staną się zdjęcia.Zespół ds. analizy behawioralnej w końcu może wykorzystać swoje metody w praktyce, kiedy FBI prowadzi szeroko zakrojone poszukiwania seryjnego mordercy dzieci.Serial dokumentalny, w którym doktor Lisa Sanders korzysta z pomocy postronnych osób, aby postawić diagnozę w rzadkich i tajemniczych przypadkach medycznych.Wiliam Szekspir, młody dramaturg cierpi na niemoc twórczą i to właśnie w okresie, gdy dostaje zamówienie na sztukę, która może okazać się jego "przepustką do lepszego świata". Pewnego dnia podczas przesłuchania aktorów poznaje urodziwego młodzieńca, któremu powierza jedną z głównych ról. Jednak niechcący Will odkrywa, że jego młody przyjaciel w rzeczywistości jest... kobietą o imieniu Viola.Opowieść o mężczyźnie, który za wszelką cenę starał się unikać ryzyka, chociaż pracując w firmie ubezpieczeniowej poświęcił jego analizowaniu całe życie. Nie mógł przewidzieć jednak, że mimo przedsięwzięcia wszelkich możliwych środków gwarantujących błogi, życiowy spokój, pewnego dnia zostanie zdradzony przez nowo poślubioną żonę, upokorzony i całkowicie załamany. Przykre doświadczenia utwierdzają go to tylko w postanowieniu, by od tej pory każdą decyzję rozważać kilkakrotnie i unikać ryzykownych związków. Wtedy na jego drodze staje koleżanka z dzieciństwa - Polly, która przewraca jego ustabilizowane życie do góry nogami.to filmowa wersja klasycznej XIX-wiecznej powieści Williama Makepeace Thackeraya, wydanej w Polsce jako "Targowisko próżności". Osią fabuły są losy pięknej, pełnej życia, ambitnej, ale też i wyrachowanej Becky Sharp ( Reese Witherspoon ), córki podrzędnego angielskiego malarza i francuskiej chórzystki. Osierocona w młodym wieku dziewczyna pragnie za wszelką cenę wyrwać się ze swego otoczenia i zaznać życia pełnego bogactwa i sławy.Prequel klasycznego filmu fantasy, w którym trójka młodych Gelflingów odkrywa przerażający sekret i wznieca powstanie przeciw okrutnemu władcy.Serial opowiada o przygodach nastoletniej córki Mavis i jej przyjaciół, a akcja serialu rozgrywa się cztery lata przed wydarzeniami z pierwszej części filmu