Biografia Dennisa Rodmana w tarapatach. Winny Jonathan Majors

To nie koniec złych wiadomości dla twórców. Lionsgate, które miało film wyprodukować, zrezygnowało z niego. Obraz więc może w ogóle nie powstać, chyba że twórcom uda się znaleźć dla niego nowy dom.Scenariusz, który przygotował Jordan VanDina , przypomina wydarzenia, które miały miejsce w 1998 roku. Trener Chicago Bulls Phil Jackson w środku sezonu udzielił Rodmanowi pozwolenia na krótkie wakacje. Gdy zawodnik nie powrócił o wyznaczonym czasie, menadżer i Michael Jordan musieli ściągnąć go samodzielnie. Historia przez lata pozostawała legendą, ale została ponownie rozsławiona przez dokument, w którym wydarzenia osobiście opisali ich uczestnicy.PowstającyNiecodzienna przyjaźń niespodziewanie otworzy drogę do rozwiązania wielu problemów. Majors oczekuje obecnie na decyzję sądu w sprawie wymiaru kary. Pozna ją na początku lutego.Aktor już po oficjalnym postawieniu go w stan oskarżenia zaczął tracić oferty pracy. Wyrok skazujący tylko to przyspieszył.nie jest więc jedynym projektem, z którego został wyrzucony. Tuż po wyroku Marvel oficjalnie ogłosił, że Majors nie wróci do MCU jako Kang Należące do Disneya studio Searchlight trzyma też w swoich magazynach film, którego światowa premiera miała miejsce na ubiegłorocznym festiwalu Sundance. Portal The Hollywood Reporter donosi, że studio. Świat więc może go w ogólnie nie zobaczyć.Ostatnią ekranową rolą Majorsa pozostaje więc Kang w drugim sezonie serialu