Specjalny pokaz "Łowcy androidów" na 10. American Film Festival

– oto informacja, która w 1982 roku pojawiła się na jednej z plansz wprowadzających do(Blade Runner), dziś kultowego dzieła science-fiction w reżyserii Ridleya Scotta . Blisko cztery dekady po premierze odbędzie się specjalny pokaz filmu – w listopadzie 2019 roku, w ramach 10. edycji American Film Festival we Wrocławiu.W programie wydarzenia znajdą się także inne klasyczne dzieła z USA:(Easy Rider) Dennisa Hoppera, "Do the Right Thing) Spikea Lee (Eyes Wide Shut) Stanleya Kubricka czy(Apocalypse Now: Final Cut)– najnowsza wersja legendarnego filmu Francisa Forda Coppoli Pełen program 10. AFF poznamy 22 października. Trwa sprzedaż karnetów na festiwal. Uwaga: sprzedaż biletów na pojedyncze seanse rozpocznie się dzień później, 23 października. Więcej szczegółów na www.americanfilmfestival.pl.