Spin-off "Harley Quinn" to "Zdrówko" dla superłotrów

"Noonan's" - o czym opowie spin-off "Harley Quinn"

"Harley Quinn" - zobacz zwiastun serialu (sezon 2)

To będzie dobra wiadomość dla fanów animowanej " Harley Quinn ". Trzeci sezon serialu zmierza - powoli, ale jednak - na platformę HBO Max. Zaś dziś dowiedzieliśmy się, że powstanie również spin-off - " Noonan's ".Będzie to opowieść o tytułowym barze - miejscu spotkań najgroźniejszych złoczyńców w Gotham. Właścicielem przybytku będzie w serialu nikczemny Kite Man, a miejsce nazwie na cześć słynnego płatnego zabójcy, Seana Noonana. Przez bar przewiną się koleje czarne charaktery (m.in. Harley Bane ) z uniwersum DC Comics , a poza rozmaitymi intrygami, spin-off będzie historią (nie)zwykłego przedsiębiorcy, próbującego związać koniec z końcem.Showrunnerem będzie współtwórca oryginalnego serialu, Patrick Shumacker. Projekt określa mianem " Zdrówka " dla superzłoczyńców. To oczywiście nie pierwszy tego rodzaju pomysł - produkcja YouTube "Villain Pub" rozszerza ten koncept o superłotrów ze świata Marvela , a nawet z najróżniejszych uniwersów horroru. Bar prowadzi tam imperator Palpatine , bramkarzem jest Bowser, a woźnym - Thanos