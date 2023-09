Superbohaterki Marvela gotowe do akcji. Tak promuje się "Marvels" (Wideo)

Co wiemy o filmie "Marvels"?

Zobacz materiał wideo "Droga do "Marvels""

Oficjalny opis fabułypodkreśla, że Carol Danvers (Kapitan Marvel) odzyskała swoją tożsamość od tyranów z imperium Kree i zemściła się na Najwyższej Inteligencji. Nieprzewidziane konsekwencje zrzucają jednak na jej barki ciężar zdestabilizowanego uniwersum. Obowiązki wzywają ją do czasoprzestrzennej anomalii związanej z Kree. Moce Carol zostają połączone z mocami jej superfanki z Jersey City, Kamali Khan (Ms. Marvel), oraz jej dawno niewidzianej siostrzenicy, obecnie astronautki organizacji S.A.B.E.R., kapitan Moniki Rambeau. To niedobrane trio będzie musiało połączyć siły, by uratować wszechświat.Kamala Khan ( Iman Vellani ) zadebiutowała właśnie w serialu. Monica Rambeau pojawiła się po raz pierwszy w, ale była tam dziewczynką. W jej dorosłą wersję wciela się Teyonah Parris , która wystąpiła w. Serial pokazał, jak jej bohaterka zyskała swoje moce.wykorzystując lukę, jaką stworzył Warner Bros. przesuwając na przyszły rok swoje widowisko " Diuna: Część druga ".