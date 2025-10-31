Sharon Stone broni Sydney Sweeney po aferze związanej z reklamą dżinsów

Pamiętacie jeszcze ogromne kontrowersje, jakie w tym roku wywołała reklama dżinsów z udziałem Sydney Sweeney? (Jeśli nie, możecie przeczytać o nich TUTAJ) Temat, którym amerykańska opinia publiczna żyła w ciągu tych wakacji, nie przestaje schodzi z językow nawet największych gwiazd Hollywood. Na środowej gali Variety’s Power of Women LA na temat kontrowersji wypowiedziała się znana z "Nagiego instynktu" Sharon Stone. W swojej krótkiej wypowiedzi wzięła w obronę aktorkę. "W porządku jest korzystać z tego, co dała ci mama" – powiedziała dziennikarzom.
Co dokładnie powiedziała Sharon Stone?
Przypomnijmy, że kontrowersje z lipca dotyczyły reklamy dżinsów firmy American Eagle, w których wystąpiła aktorka. Głównym hasłem reklamowym był zwrot: "Sydney Sweeney Has Great Jeans"; gra słowna, w której "świetne dżinsy" brzmią podobnie do "świetnych genów". Część krytyków zarzucało kampanii biały suprematyzm i gloryfikację wyłącznie jednego, białego kanonu urody.
Z takim myśleniem nie zgadza się Sharon Stone
, która na gali Variety’s Power of Women LA wzięła w obronę aktorkę. Zamiast na interpretacjach krytyków, skupiła się raczej na samej Sweeney
i jej relacji z reklamą. W porządku jest korzystać z tego, co dała ci mama. To naprawdę jest okej. Bycie atrakcyjnym nie jest łatwe, wszyscy o tym wiemy. I naprawdę można w pełni korzystać z własnej atrakcyjności – tu i teraz – i robić z nią, co się da. Każdy ma swój rodzaj atrakcyjności, coś wyjątkowego. I właśnie to należy w sobie pielęgnować. Bo dlaczego miałabyś nie być piękna? To, kim jesteś, nie jest przypadkiem
– powiedziała Stone
.
Przypomnijmy, że obie kobiety spotkały się niedawno na planie trzeciego sezonu "Euforii
". Sweeney
powraca tam do swojej roli Cassie Howard, z kolei Stone
dołącza do obsady jako nowa, nieznana jeszcze widowni bohaterka. Na gali Variety’s Power of Women LA to właśnie gwiazda "Nagiego instynktu
" przekazała młodej aktorce wyróżnienie. Obok niej doceniono także Kate Hudson
, Wandę Sykes
, Nicole Scherzinger
i Jamie Lee Curtis
.
