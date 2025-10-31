Newsy Filmy Sharon Stone broni Sydney Sweeney po aferze związanej z reklamą dżinsów
Sharon Stone broni Sydney Sweeney po aferze związanej z reklamą dżinsów

Pamiętacie jeszcze ogromne kontrowersje, jakie w tym roku wywołała reklama dżinsów z udziałem Sydney Sweeney? (Jeśli nie, możecie przeczytać o nich TUTAJ) Temat, którym amerykańska opinia publiczna żyła w ciągu tych wakacji, nie przestaje schodzi z językow nawet największych gwiazd Hollywood. Na środowej gali Variety’s Power of Women LA na temat kontrowersji wypowiedziała się znana z "Nagiego instynktu" Sharon Stone. W swojej krótkiej wypowiedzi wzięła w obronę aktorkę. "W porządku jest korzystać z tego, co dała ci mama" – powiedziała dziennikarzom.



Co dokładnie powiedziała Sharon Stone?



Przypomnijmy, że kontrowersje z lipca dotyczyły reklamy dżinsów firmy American Eagle, w których wystąpiła aktorka. Głównym hasłem reklamowym był zwrot: "Sydney Sweeney Has Great Jeans"; gra słowna, w której "świetne dżinsy" brzmią podobnie do "świetnych genów". Część krytyków zarzucało kampanii biały suprematyzm i gloryfikację wyłącznie jednego, białego kanonu urody.

Z takim myśleniem nie zgadza się Sharon Stone, która na gali Variety’s Power of Women LA wzięła w obronę aktorkę. Zamiast na interpretacjach krytyków, skupiła się raczej na samej Sweeney i jej relacji z reklamą. 

W porządku jest korzystać z tego, co dała ci mama. To naprawdę jest okej. Bycie atrakcyjnym nie jest łatwe, wszyscy o tym wiemy. I naprawdę można w pełni korzystać z własnej atrakcyjności – tu i teraz – i robić z nią, co się da. Każdy ma swój rodzaj atrakcyjności, coś wyjątkowego. I właśnie to należy w sobie pielęgnować. Bo dlaczego miałabyś nie być piękna? To, kim jesteś, nie jest przypadkiem – powiedziała Stone.

Przypomnijmy, że obie kobiety spotkały się niedawno na planie trzeciego sezonu "Euforii". Sweeney powraca tam do swojej roli Cassie Howard, z kolei Stone dołącza do obsady jako nowa, nieznana jeszcze widowni bohaterka. Na gali Variety’s Power of Women LA to właśnie gwiazda "Nagiego instynktu" przekazała młodej aktorce wyróżnienie. Obok niej doceniono także Kate Hudson, Wandę Sykes, Nicole Scherzinger i Jamie Lee Curtis.

