Sześć szortów na 40. rocznicę premiery "Obcego"

Zbliża się czterdziesta rocznica premiery. Z tej okazji studio 20th Century Fox przygotowało sześć krótkometrażowych filmów rozgrywających się w świecie Ksenomorfów i korporacji Weyland-Yutani.Projekt powstał we współpracy z internetową platformą Tongal, która stanowi łącznik między profesjonalnymi producentami a niezależnymi filmowcami dopinającymi budżety swoich projektów. Do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 550 twórców, z których wybrano szóstkę szczęśliwców., powiedział James DeJulio, założyciel serwisu.Oto opisy poszczególnych filmików:- Hope, załogantka porzuconego transportowca Otranto, spędziła rok walcząc o przetrwanie siebie i swojego statku. Kiedy odkrywa ukryty ładunek, ryzykuje wszystko, żeby podładować podupadający statek. Scenariusz i reżyseria: Noah Miller.- Czworo rozbitków znajduje się w małej kapsule ratunkowej w przestrzeni kosmicznej. Próbują ustalić, co doprowadziło do epidemii, która pochłonęła ich statek, i powoli dochodzi do nich, że nie mogą ufać sobie nawzajem. Scenariusz i reżyseria: Chris Reading.- Załodze kosmicznego statku zostały minuty, by dotrzeć do kapsuły ewakuacyjnej. Jedynym narzędziem, które może doprowadzić ich w bezpieczne miejsce, jest czujnik ruchu. Tymczasem w mroku czai się tajemnicza istota, która terroryzuje bohaterów. Największe zagrożenie kryje się jednak w najmniej spodziewanym miejscu. Scenariusz i reżyseria: Benjamin Howdeshell.- Zaginiony pilot transportowca zostaje odnaleziony, skołowany i zdezorientowany. Jego współpracownik sugeruje drzemkę. Obaj zostają wpuszczeni do magazynu kolonii, gdzie kondycja pilota zaczyna się pogarszać. Młody zaopatrzeniowiec będzie musiał wziąć sprawy w swoje ręce. Scenariusz i reżyseria: Aidan Breznick.- Lorraine, ciężko pracująca obywatelka kolonii górniczej, próbuje zapewnić lepszy byt dla swojej córki i wnuków. Kiedy jej współpracownicy odkrywają zabitego w tajemniczych okolicznościach górnika, Lorraine będzie musiała wybrać między ucieczką a sprzeniewierzeniem się rozkazom i walką o uratowanie swojej rodziny. Scenariusz i reżyseria: siostry Spear.- Trwa nocna zmiana w szklarni. Botaniczka Julia usiłuje zapanować nad podejrzanymi próbkami, które zaalarmowały jej laboratoryjnego psa. Laboratorium niespodziewanie zamyka się i kobieta zostaje uwięziona. Nie wiem, o tym, że okaz Obcego wydostał się z tajemniczego transportu. Zaczyna się zabawa w kotka i myszkę, bo kosmita poszukuje nosiciela. Scenariusz i reżyseria: Kelsey Taylor.Szorty będą ujawniane co tydzień na portalu IGN. Pierwszy zadebiutuje 29 marca. Od 5 maja będzie można je również oglądać na stronie AlienUniverse.com . Przedpremierowo zobaczą je uczestnicy Emerald City Comic-Conu w Seattle.