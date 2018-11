Inżynierowie mieli powrócić w sequelu "Obcego: Przymierza"?

3 2 1

Przyszłość seriistoi chwilowo pod znakiem zapytania. Box-office'owa porażkanie nastraja optymistycznie, ale umówmy się: Obcy z pewnością wróci, prędzej czy później. Pytanie tylko, czy ponownie pod wodzą Ridleya Scotta . Nie oznacza to jednak, że reżyser nie planował kolejnych części. Przed premierą Scott zapowiadał przecież, że ma już w zanadrzu dwa kolejne filmy, a jeden z nich miał nawet gotowy scenariusz. Właśnie ujawniono, jak mógł wyglądać ten sequel.Napisany przez Johna Logana film miał nosić tytułi opowiadać o dalszych losach Davida ( Michael Fassbender ). Powróciliby też Inżynierowie z, niedobitki z masakry, jaką urządził im David. Akcja miała rozgrywać się na planecie LV-426, tej z oryginalnego Scott początkowo planował rozwinąć wątek Inżynierów już w, ale ostatecznie postanowił dać fanom to, czego jego zdaniem chcieli, czyli powtórkę z rozrywki i więcej Obcych. W okresie premierysnuł jednak w wywiadach wizje, jakoby jednym z zesłanych na Ziemię Inżynierów był sam Jezus. Możliwe, że w dalszych sequelach powróciłby ten pomysł.Ale nawet jeśli owa kontynuacja powstanie, to nie w najbliższym czasie. Scott obecnie przygotowuje kontynuację innego swojego hitu,. Chcielibyście, żeby wrócił jeszcze do świata Obcych?