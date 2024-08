Filmy z serii "Obcy" od najgorszego do najlepszego. Zgadniecie, co na szczycie?

Największym grzechem " Obcego 3 " jest to, że jest po prostu w porządku. No bo jak to – po zmieniających historię kina " 8. pasażerze Nostromo " i " Decydującym starciu " ciężko przygotować się, że kontynuacja może po prostu nie sprostać absurdalnie wysoko zawieszonej poprzeczce. Debiutujący na stanowisku reżysera David Fincher w " Obcym 3 " mierzy się więc ze swoim własnym. Jego film korzysta zarówno z nowych dla serii efektów komputerowych i dobrze znanych praktycznych, bawi się punktami wyjścia i buduje śliską atmosferę nowym settingiem. W swoich sensach "trójka" robi wszystko, co sequel powinien – dociska więc znaczeniowy feministyczny pedał do maksimum, wrzucając Ripley w świat zmaskulinizowanego zagrożenia, a pozbawiając bohaterów broni do walki z Ksenomorfem wymusza wzmożoną kreatywność i podnosi stawkę. Ba, jakimś cudem nawet jest w stanie wykroić najbardziej ikoniczne ujęcie w dziejach całej serii. Ciężko jednak powiedzieć, że po latach " Obcego 3 " ogląda się analogiczną frajdą, co jego poprzedników. Głupawe efekty komputerowe, jak i kosmo-feministyczna refleksja drugiej fali trącą zdechłym gryzoniem, a w zespoleniu z komiksowo nakreślonym światem tworzy to film regularnie wytrącający z gęstej atmosfery niebezpieczeństwa. Żaden inny film nie zestarzał się tak kiepsko, ale żaden inny nie miał też na sobie takiej presji, by za wszelką cenę nowatorsko eksperymentować.