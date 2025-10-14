Jacob Elordi się zasłania. A inne gwiazdy "Frankensteina"?

"Frankenstein" zbliża się coraz większymi krokami. Netflix właśnie opublikował nowe plakaty, na których możemy przyjrzeć się bohaterom filmu, który wyreżyserował Guillermo del Toro. Widowisko zadebiutuje na platformie 7 listopada.
"Frankenstein" na nowych plakatach
Zobaczcie, jak prezentują się Oscar Isaac
jako Victor Frankenstein, Jacob Elordi
jako Potwór, Mia Goth
jako Elizabeth Harlander, Felix Kammerer
jako William Frankenstein i Christoph Waltz
jako Heinrich Harlander.
Historia realizacji filmu jest bardzo długa i skomplikowana. Guillermo del Toro
marzył o ekranizacji powieści Mary Shelley
od wielu lat. Długo wydawało się, że uda mu się to marzenie zrealizować ze studiem Universal. Wytwórnia jednak ostatecznie przestraszyła się projektu i jego kosztów i wyrzuciła go do kosza.
Film wskrzesiła platforma Netflix. Pozwoliła ona del Toro
stworzyć adaptację bliską literackiemu pierwowzorowi. W tytułowego bohatera wcielił się Oscar Isaac
. Potwora zagrał Jacob Elordi
. W obsadzie są także Mia Goth
i Christoph Waltz
.
"Frankenstein
" miał swoją światową premierę na festiwalu w Wenecji. TUTAJ przeczytacie naszą recenzję filmu.
"Frankenstein" – zwiastun