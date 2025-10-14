Newsy Filmy Jacob Elordi się zasłania. A inne gwiazdy "Frankensteina"?
VOD / Filmy

Jacob Elordi się zasłania. A inne gwiazdy "Frankensteina"?

Comic Book Movie / autor: /
Jacob Elordi się zasłania. A inne gwiazdy &quot;Frankensteina&quot;?
źródło: Materiały prasowe
"Frankenstein" zbliża się coraz większymi krokami. Netflix właśnie opublikował nowe plakaty, na których możemy przyjrzeć się bohaterom filmu, który wyreżyserował Guillermo del Toro. Widowisko zadebiutuje na platformie 7 listopada.

"Frankenstein" na nowych plakatach


 
Zobaczcie, jak prezentują się Oscar Isaac jako Victor Frankenstein, Jacob Elordi jako Potwór, Mia Goth jako Elizabeth Harlander, Felix Kammerer jako William Frankenstein i Christoph Waltz jako Heinrich Harlander.


Historia realizacji filmu jest bardzo długa i skomplikowana. Guillermo del Toro marzył o ekranizacji powieści Mary Shelley od wielu lat. Długo wydawało się, że uda mu się to marzenie zrealizować ze studiem Universal. Wytwórnia jednak ostatecznie przestraszyła się projektu i jego kosztów i wyrzuciła go do kosza.

Film wskrzesiła platforma Netflix. Pozwoliła ona del Toro stworzyć adaptację bliską literackiemu pierwowzorowi. W tytułowego bohatera wcielił się Oscar Isaac. Potwora zagrał Jacob Elordi. W obsadzie są także Mia Goth i Christoph Waltz.

"Frankenstein" miał swoją światową premierę na festiwalu w Wenecji.

TUTAJ przeczytacie naszą recenzję filmu.

"Frankenstein" – zwiastun



