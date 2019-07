Tarantino i "Star Trek"? To wciąż możliwe

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto



Pamiętacie jeszcze o Quentinie Tarantino pragnącym wyreżyserowaćoraz o pomyśle na scenariusz, który przedstawił J.J. Abramsowi i jego firmie Bad Robot? Jeśli tak, to wiedzcie, że wspomniana teoria znów jest na ustach fanów.W wywiadzie z ReelBlend Podcast reżyser podgrzał atmosferę. Spytany o potencjalną lukę na film z rzeczonego uniwersum, odparł:. Przypomnijmy tylko, że choć Tarantino nigdy nie nakręcił filmu na podstawie scenariusza cudzego autora, to literacką podstawą fenomenalnejbyła powieśćElmore'a Leonarda.Co więcej, Tarantino zasugerował w jednym z poprzednich wywiadów, że być może w ogóle dziesiątego filmu nie nakręci. Wszystko to zależy od przyjęcia- stwierdził. -Co o tym sądzicie? Chcielibyście wyruszyć w gwiazdy razem Kapitanem Kirkiem, Spockiem i Tarantino ? A może lepszym pomysłem jest adaptacja napisanego przez reżysera komiksu, stanowiącego kontynuację, w którym mentorem bohatera i jego towarzyszem zostaje sam Zorro?