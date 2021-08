Najlepsze filmy o czarownicach. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Film wieńczący trylogię "Ulica Strachu" przenosi nas do 1666 roku. Poznajemy w nim prawdziwą historię czarownicy Sarah Fier, która mszcząc się zza grobu, przez kolejne stulecia miała prześladować mieszkańców Shadyside. Reżyserka Leigh Janiak łączy opowieść o przesądach, które w XVII-wiecznej Ameryce w miasteczkach takich jak Salem doprowadziły do procesów i zabójstw "czarownic", z komentarzem do współczesnych czasów. Scenariusz filmu powstał na podstawie opowiadań z popularnej serii książek R.L. Stine'a . W rolach głównych Kiana Madeira