Pech! "Sok z żuka 2" był prawie nakręcony, kiedy wybuchł strajk

Ile czasu zdjęciowego zabrakło do nakręcenia "Soku z żuka 2"?

Co wiemy o filmie "Sok z żuka 2"?

Zwiastun filmu "Sok z żuka"

Jak się okazuje, Tim Burton był niemal bliski zakończenia prac na planie, kiedy wybuchł strajk aktorów. W wywiadzie ujawnił bowiem, że. Zabrakło mu półtora dnia, by skończyć zdjęcia! Tim Burton dodał również, że cieszyła go praca na planie.Mimo strajku na razie nie uległa zmianie data premiery filmu.wciąż ma trafić do kin we. Jeśli jednak strajk aktorów przeciągnie się, to przesunięcie daty premiery może się okazać konieczne. Catherine O’Hara powrócą do ról, w które wcielili się 35 lat temu. Nowymi nabytkami są: Jenna Ortega Szczegóły fabuływciąż nie zostały ujawnione. Wiemy jednak, że