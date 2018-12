Timothée Chalamet, Benicio del Toro w musicalu Wesa Andersona

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



Powiększa się obsada nowego filmu Wesa Andersona . Nowymi nabytkami są: Timothée Chalamet Jeffrey Wright . Wcześniej angaż otrzymali: Bill Murray Tilda Swinton . Udział Brada Pitta Léi Seydoux wciąż nie został potwierdzony.Wiemy już, jak nowy projekt Andersona będzie się nazywać -. Ma to być musical i zarazem "list miłosny do dziennikarzy". Akcja osadzona zostanie w placówce amerykańskiej gazety w Paryżu tuż po zakończeniu II wojny światowej. Film opowie trzy powiązane ze sobą historie.Obraz prawdopodobnie trafi do kin pod koniec 2019 roku.