Timothy Olyphant animowanym Terminatorem

Timothy Olyphant jako Terminator

Teaser serialu "Terminator: Zero"

Gwiazdą serialuzostał. Choć znamy go przede wszystkim z tradycyjnych ról (w tym w serialu " Justified "), to zdarzało mu się już wcześniej być aktorem dubbingowym. Jego głos mogliśmy usłyszeć w takich animacjach jak " Rango " i " Praziomek ". W serialu Netfliksa użyczy głosu samemu Terminatorowi.Akcja serialu osadzona została w Tokio 1997 roku. Sztuczna Inteligencja znana jako Skynet uzyskuje samoświadomość i rozpoczyna wojnę z ludźmi. Schwytana pomiędzy przyszłością i przeszłością jest żołnierka, która zostaje wysłana w przeszłość, by zmienić los ludzkości.Trafia do 1997 roku, gdzie ma za zadanie chronić naukowca Malcolma Lee. Pracuje on nad Sztuczną Inteligencją, która miałaby być konkurencją dla Skynetu. Zmagający się z moralnymi konsekwencjami swojego stworzenia Malcolm, musi także ratować się przed przysłanym z przyszłości elektronicznym mordercą, który na zawsze odmieni losy jego trójki dzieci.Za serial " Terminator: Zero " odpowiada Mattson Tomlin