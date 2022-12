Netflix: Top 10 tygodnia – Święta pod znakiem "Glass Onion"

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 19-25.12.2022

9 Korepetycje z życia Özel Ders 2022 29 min. 5,4 342 oceny społeczności 30 chce zobaczyć Komedia rom. Bensu Soral Halit Özgür Sari Podająca się za korepetytorkę Azra w sekrecie uczy podopiecznych realizacji celów w życiu i w miłości. Jednak nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem.

8 Wierzę w Mikołaja I Believe in Santa 2022 30 min. 4,4 1 107 ocen społeczności 44 chce zobaczyć Komedia rom. Świąteczny Christina Moore John Ducey Po pięciu miesiącach udanych randek Lisa z przerażeniem odkrywa, że Tom uwielbia znienawidzone przez nią święta. Czy da się przekonać, że to najpiękniejszy czas w roku?

5 Niewesołych świąt Reviviendo la Navidad 2022 40 min. 4,7 751 ocen społeczności 36 chce zobaczyć Komedia Świąteczny Mauricio Ochmann Ana Brenda Contreras Po przebudzeniu maruda Chuy, na którego wróżka rzuciła swój urok, odkrywa, że przeżył cały rok, ale pamięta tylko Boże Narodzenie. Tak będzie każdego roku od teraz.

3 Wielka 4 The Big Four 2022 21 min. 5,2 100 ocen społeczności 25 chce zobaczyć Akcja Komedia kryminalna Abimana Aryasatya Putri Marino Czwórka emerytowanych zabójców powraca do akcji, gdy w ich życiu pojawia się szlachetna policjantka próbująca dopaść nieuchwytnego mordercę.

2 Wulkan: Ewakuacja z Whakaari The Volcano: Rescue from Whakaari 2022 38 min. 6,7 957 ocen społeczności 85 chce zobaczyć Dokumentalny Wulkan: Ewakuacja z Whakaari " to drobiazgowy zapis losów turystów uwięzionych podczas tragicznej w skutkach erupcji wulkanu w czasie zwiedzania wyspy u wybrzeży Nowej Zelandii w 2019 roku. To także hołd złożony ocalałym oraz zwykłym ludziom, którzy odważnie ruszyli im z pomocą.

1 Glass Onion: Film z serii "Na noże" Glass Onion: A Knives Out Mystery 2022 19 min. 6,7 31 583 oceny społeczności 7 757 chce zobaczyć Dramat Komedia Kryminał Daniel Craig Edward Norton Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona . Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand, obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella, odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint, projektantka mody i była modelka, Birdie Jay, oraz jej niezawodna asystentka Peg, a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 19-25.12.2022

9 Too Hot to Handle 2020 42 min. 4,9 3 948 ocen społeczności 204 chce zobaczyć Reality-show Desiree Burch (Sezon 4) Dziesiątka atrakcyjnych i napalonych singli wprowadza się do luksusowej willi na Karaibach z nadzieją, że uda im się zakochać mocniej, szybciej i bardziej intensywnie niż kiedykolwiek wcześniej. Wiedzą, że w programie randkowym "Wild Love", którego gospodarzem jest popularny prezenter Mario Lopez, toczy się walka o wysoką stawkę. Nie wiedzą jednak, że to kolejna edycja " Too Hot to Handle ”, a Lana jest czujna jak zawsze. Czy ta flirciarska ekipa będzie przestrzegać zasad i powstrzyma się od wszelkich kontaktów seksualnych (i będzie też trzymać ręce nad kołderką)? Nagrodą za abstynencję będzie nie tylko suma pieniędzy wielka jak żądze uczestników, ale też silne relacje, które być może uda im się nawiązać. A może pokusy okażą się zbyt silne, aby się im oprzeć?

8 Jae-beol-jib Mak-nae-a-deul 2022 - 7,9 15 ocen społeczności 7 chce zobaczyć Dramat Sung-min Lee Hyon-bin Shin (Sezon 1) Po dziesięciu latach lojalny pracownik zostaje wrobiony w defraudację, a następnie zamordowany przez swoich pracodawców. Odradza się jako ich najmłodszy syn – jego poczynaniami kieruje pragnienie zemsty.

7 Alice in Borderland Imawa no Kuni no Alice 2020 - 56 min. 7,1 9 642 oceny społeczności 3 558 chce zobaczyć Thriller Sci-Fi Kento Yamazaki Tao Tsuchiya (Sezon 1) Bohaterem serialu jest Arisu, bezrobotny, zgnuśniały młodzieniec z obsesją na punkcie gier komputerowych. Niespodziewanie trafia do dziwnej, opustoszałej wersji Tokio, gdzie razem z przyjaciółmi musi rywalizować w niebezpiecznych grach, aby zapewnić sobie przetrwanie. W tym dziwnym świecie Arisu poznaje Usagi, młodą kobietę, która gra samotnie. Wspólnie podejmują się rozwiązania jednej tajemnicy po drugiej, ryzykując życiem, aby odkryć, co tak naprawdę znaczy żyć.

6 Sonic Prime 2022 - 25 min. 6,9 70 ocen społeczności 66 chce zobaczyć Animacja Przygodowy Deven Christian Mack (Sezon 1) Gdy wybuchowa bitwa z doktorem Eggmanem rozbija kosmos na kawałki, Sonic przemierza równoległe wymiary, by odnaleźć przyjaciół i uratować świat.

5 Harry i Meghan Harry & Meghan 2022 54 min. 5,6 2 495 ocen społeczności 371 chce zobaczyć Biograficzny Dokumentalny Książę Harry Meghan Markle (Miniserial) Harry i Meghan opowiadają w tym serialu dokumentalnym o swojej złożonej drodze życiowej, od początków znajomości po dzień, w którym opuścili dwór królewski.

3 Zwerbowany The Recruit 2022 - 55 min. 6,6 988 ocen społeczności 463 chce zobaczyć Dramat Akcja Noah Centineo Laura Haddock (Sezon 1) Zatrudniony w CIA prawnik żółtodziób zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę na szczeblu międzynarodowym, gdy dawna pracownica grozi, że ujawni prawdę o długoletniej relacji łączącej ją z agencją, chyba że zostanie oczyszczona z zarzutów popełnienia poważnego przestępstwa.

2 Emily w Paryżu Emily in Paris 2020 - 30 min. 6,2 32 803 oceny społeczności 2 841 chce zobaczyć Dramat Komedia Romans Lily Collins Philippine Leroy-Beaulieu (Sezon 3) Rok po przeprowadzce z Chicago do Paryża i rozpoczęciu wymarzonej pracy Emily znajduje się na rozdrożu w każdej sferze życia. W obliczu dwóch bardzo różnych ścieżek będzie musiała zdecydować, kto zasługuje na jej lojalność – w życiu zawodowym i miłosnym – i co te decyzje oznaczają dla jej przyszłości we Francji. Jednocześnie nadal będzie przeżywać fascynujące przygody i doświadczać niesamowitych wrażeń, jakich dostarcza jej życie w Paryżu.

1 Wednesday 2022 - 45 min. 7,6 42 070 ocen społeczności 10 179 chce zobaczyć Fantasy Czarna komedia Jenna Ortega Gwendoline Christie (Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

Zwiastun serialu "Emily w Paryżu"

Przygody detektywa Benoita Blanca okazały się hitem ostatniego tygodnia. " Glass Onion. Film z serii "Na noże" " to najpopularniejszy film ostatnich siedmiu dni – swoją świąteczną konkurencję pozostawił daleko w tyle. Dzieło Riana Johnsona dotarło do rankingów z 93 krajów świata, w większości okupując miejsce pierwsze. Wśród seriali doszło do starcia niepobitego hitu z kontynuacją kolejnej popularnej produkcji. Ostatecznie to " Wednesday " dalej pozostała na szczycie zestawienia, a trzeci sezon " Emily w Paryżu " musiał nieznacznie ustąpić i ostatecznie zadebiutował na drugim miejscu. Jakie tytuły również przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z całego świata? Przekonajcie się w poniższym zestawieniu.