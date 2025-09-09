Newsy Seriale Twórca "Czarnego lustra" przygotuje nowy detektywistyczny serial
Seriale

Twórca "Czarnego lustra" przygotuje nowy detektywistyczny serial

Variety / autor: /
Twórca &quot;Czarnego lustra&quot; przygotuje nowy detektywistyczny serial
źródło: Getty Images
autor: Presley Ann
Charlie Brooker powraca z kolejnym oryginalnym projektem. Wieloletni showrunner "Czarnego lustra" ponownie nakręci serial dla Netflixa. Tym razem z dystopijnego science-fiction twórca przejdzie w rejony detektywistycznego kryminału.

Nowy serial twórcy "Czarnego lustra" – co wiemy?



Dziennikarze portalu Variety informują, że najnowszy projekt Charliego Brookera będzie czteroodcinkowym serialem limitowanym realizowanym dla platformy Netflix. Ta kryminalna seria opisywana jest jako "poważny, oryginalny thriller kryminalny". Akcja śledzić będzie historię detektywa z miasteczka na północy Anglii, który wyrusza do Londynu, by schwytać i powstrzymać rytualnego seryjnego mordercę.

Jestem niesamowicie podekscytowany, że mogę powiedzieć te słowa w informacji prasowej. Marzyłem o tym odkąd byłem młodym płodem, i oto jestem, teraz to robię. Uszczypnąłbym się, ale jak wszyscy, boję się, że jeśli to zrobię, obudzę się i odkryję, że rok 2025 był tylko magicznym snem. Proszę, obejrzyjcie mój serial. Błagam was – zażartował Charlie Brooker podczas oficjalnej zapowiedzi produkcji.

GettyImages-1764254810.jpg Getty Images © Rick Kern
Lena Headey, aktorka stojąca na czele projektu


Dziennikarze ujawniają także pierwsze nazwiska związane z obsadą projektu. W serialu zobaczymy Paddy'ego Considine ("Ród smoka"), Georginę Campbell ("Barbarzyńcy") oraz Lenę Headey ("Gra o tron"). Charlie Brooker napisał scenariusz serialu wraz z szerokim zespołem scenopisarskim, do którego należą też: Ben Caudell, Jason Hazeley, Emer Kenny, Daniel Maier i Joel Morris. W tej chwili nie wiadomo, jaki tytuł będzie nosił kryminalny projekt Netflixa.

"Czarne lustro" – zwiastun siódmego sezonu


