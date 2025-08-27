Newsy Seriale Twórca "Historii małżeńskiej" nakręci swój pierwszy serial?
World Entertainment News Network / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tw%C3%B3rca+%22Historii+ma%C5%82%C5%BCe%C5%84skiej%22+nakr%C4%99ci+sw%C3%B3j+pierwszy+serial-162632
źródło: Getty Images
autor: Slaven Vlasic
Ważna informacja dla fanów amerykańskiego kina niezależnego. Jak donosi portal World of Reel, Noah Baumbach chce spróbować czegoś nowego. Po czyhającej za rogiem premierze filmu "Jay Kelly" na festiwalu filmowym w Wenecji, reżyser ma zająć się stworzeniem serialu. Będzie to jego pierwszy epizodyczny projekt w trzydziestoletniej twórczej karierze.

Noah Baumbach nakręci serial – co wiemy?



Jak donosi portal World of Reel, nowy serialowy projekt Baumbacha ma nosić tytuł "Hope" i być ekranizacją powieści Andrew Ridkera pod tym samym tytułem. Akcja jego książki toczy się w okolicach 2008 roku i opowiada o zamożnej żydowskiej rodzinie mieszkającej na przedmieściach Bostonu. W idylliczną atmosferę wkracza jednak poważny skandal, który zachwieje konsekwentnie budowanym wizerunkiem rodziny. 



Co ciekawe, Baumbach nie zrealizuje projektu dla Netflixa, z którym w 2017 roku podpisał wieloletnią umowę, w ramach której nakręcił swoje cztery ostatnie projekty. Serial "Hope" reżyser stworzy dla wytwórni A24, z którą współpracował wcześniej dopiero przy okazji filmu "Ta nasza młodość" z Benem Stillerem. Powrót do jednego z najważniejszych amerykańskich niezależnych studiów wydarzy się po dziesięciu latach rozłąki. 

W tej chwili dziennikarze nie dzielą się jeszcze żadnym nazwiskiem, które byłoby łączone z obsadą tego nadchodzącego projektu. Nie wiadomo też, na jakim amerykańskim kanale czy też globalnym serwisie streamingowym ostatecznie uda mu się zadebiutować. 

"Jay Kelly" – teaser filmu


