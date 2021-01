Twórcy "Peaky Blinders" ogłaszają koniec serialu

Producenci " Peaky Blinders " ogłosili, że szósty sezon serialu będzie zarazem ostatnim. Opowieść o kryminalnym klanie Shelbych ma być kontynuowana w innej formie.Zdjęcia do finałowych odcinków właśnie się rozpoczęły.- zapowiada autor show, Steven Knight Bohaterem " Peaky Blinders " jest Thomas Shelby ( Cillian Murphy ), który wraz z rodziną – starszym bratem Arthurem ( Paul Anderson ) i ciotką Polly ( Helen McCrory ) – dowodzi jedną z najsilniejszych grup przestępczych w Birmingham. Budzący powszechny strach Peaky Blinders zawdzięczają nazwę noszonym przez nich czapkom z wszytymi żyletkami. Zarabiają na nielegalnych zakładach bukmacherskich, haraczach i handlu na czarnym rynku. Ambicje Tommy'ego wykraczają jednak poza rządzenie podziemnym światkiem miasta. Pragnie on wzmocnić swoją pozycję poprzez prowadzenie legalnych interesów.Serial zadebiutował na antenie BBC Two 8 lat temu i z miejsca stał się wielkim hitem. Poza Wielką Brytanią dystrybucją " Peaky Blinders " zajmuje się Netflix.