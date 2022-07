Twórczyni "Przyjaciół" przyznaje, że w serialu widoczny jest systemowy rasizm

"Przyjaciele" – zarzuty o rasizm

Marta Kauffman przyznaje, że w "Przyjaciołach" widoczny jest systemowy rasizm

Marta Kauffman obiecuje zatrudniać do swoich produkcji ludzi różnorodnych kulturowo





Wiele osób wychowanych na " Przyjaciołach " kocha ten serial miłością ślepą i bezkrytyczną (w tym i my!). Oglądany jednak po latach, w dzisiejszej rzeczywistości wywołuje pewne zgrzyty. Serialowi zarzuca się na przykład rasizm, homofobię, brak zróżnicowania kulturowego, a nawet utrwalanie przemocowych schematów w związkach.Współtwórczyni serialu Marta Kauffman początkowo odrzucała te krytyczne głosy. Teraz to się zmieniło. Jak sama mówi, zrozumienie problemu zajęło jej kilka lat i żałuje, że nie dostrzegała swoich niedociągnięć wcześniej. Ponadto, jak słusznie zauważyła, przyznanie się do błędu jest trudne i bolesne. A jednak to zrobiła. Kauffman wróciła do tematu " Przyjaciół " przy okazji ofiarowania datku w wysokości 4 milionów dolarów na rzecz wydziału African and African American Studies na uczelni Brandeis University, gdzie sama się kształciła. Twórczyni podkreśliła wyraźnie, że ta wpłata jest ściśle związana z jej przemyśleniami na temat przejawów rasizmu w " Przyjaciołach ".– powiedziała w wywiadzie dla Los Angeles Times. Kauffman ujawniła też, w którym konkretnie momencie zaczęła rozumieć, jak działa systemowy rasizm.Dalej w wywiadzie Kauffman przyznaje się do błędów myślenia i kaja za wcześniejszy brak zrozumienia tematu.W słowach oczyszczenia Kauffman podkreśliła, że zmiana sposobu myślenia nie była dla niej obciążeniem. Zapewniła także, że w swoich kolejnych projektach będzie świadomie zatrudniała do pisania młodych ludzi o różnych kolorach skóry.