UPDATE: Bryan Singer odpiera zarzuty o pedofilię

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



W październiku Bryan Singer na Instagramie opublikował post, w którym bronił się przed artykułem na swój temat, o którym dowiedział się, że powstaje. Teraz wiemy już, dlaczego postanowił zaatakować przed publikacją tekstu. Artykuł został bowiem właśnie opublikowany przez "The Atlantic" i pokazuje reżyserajako seksualnego drapieżnika dybiącego na cnotę nieletnich."The Atlantic" przedstawił wyznania kilku mężczyzn. Jednym z nich jest Victor Valdovinos, który w wieku 13 lat był statystą na planie filmu Singera . Twierdzi on, że 33-letni wtedy reżyser macał jego genitalia.Dwóch innych mężczyzn ujawniło, że uprawiali seks z Singerem . W obu przypadkach miało to miejsce w jego posiadłości w Beverly Hills w 1997 roku. Jeden z nich miał wtedy 15 lat, drugi 17. Obaj twierdzą, że reżyser doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nie mają 18 lat (a w Kalifornii jest to granica, od której można legalnie uprawiać seks)."The Atlantic" twierdzi, że nad artykułem dziennikarze pracowali 12 miesięcy, rozmawiając w tym czasie z 50 osobami. Mężczyźni, którzy jako nieletni uprawiali seks z Singerem , twierdzili w wywiadach, że zostali przez niego zniszczeni psychicznie, mieli problemy z alkoholem i narkotykami, cierpieli na depresję i zespół stresu pourazowego.Prawnik Singera już odrzucił oskarżenia. Twierdzi, że szczegóły podane w tekście nie zgadzają się z faktami. Przypomina też, że Singer nigdy nie był aresztowany ani nie zostały mu postawione przez prokuraturę jakiekolwiek zarzuty.Nie jest to pierwszy raz, kiedy reżyser musi bronić się przed oskarżeniami o seks z nieletnimi lub molestowanie seksualne. W przeszłości w takich sytuacjach jego prawnicy szybko przechodzili do kontrataku, co skutkowało problemami prawnymi jego rzekomych ofiar.