Weź udział w ankiecie oscarowej i wytypuj zwycięzców!

Weź udział w ankiecie oscarowej i wytypuj zwycięzców!
Na Filmwebie trwa Ankieta Oscarowa! To możliwość sprawdzenia przez członków i członkinie społeczności portalu swoich umiejętności typowania zwycięzców. Ale to nie wszystko. Dzięki tej zabawie możecie też zmierzyć się z innymi użytkownikami Filmwebu, porównując z nimi swoje wyniki. O Waszym sukcesie zdecyduje zarówno trafność wyboru, jak i czas, kiedy zagłosujecie.


Jak działa ankieta oscarowa?



1. Rozpoczęcie ankiety: Ankieta jest już dostępna TUTAJ. Zalogujcie się na swoje konto na Filmwebie, aby oddać głosy.

2. Typowanie zwycięzców:

– Głos można oddać w każdej kategorii oscarowej.
– Im więcej kategorii wypełnicie, tym większe szanse na osiągnięcie dobrego wyniku.
– Swoje typy można zmieniać do chwili zamknięcia głosowania.

3. Koniec głosowania: Głosowanie zamykamy na kilka godzin przed startem gali oscarowej. Pamiętajcie, że liczy się czas oddania ostatniego głosu!

Jak liczymy wyniki?



Po zakończeniu gali i ogłoszeniu zwycięzców w poszczególnych kategoriach Wasze typy zostaną porównane z rzeczywistymi wynikami. Im więcej poprawnych odpowiedzi, tym wyższe miejsce w rankingu.

Kolejność w rankingu

W przypadku remisu o miejscu w rankingu decyduje czas oddania ostatniego głosu. Osoba, która zakończyła swoje typowanie wcześniej, będzie wyżej w zestawieniu. Ważne jest więc nie tylko trafne typowanie, ale także odpowiednie wyczucie chwili!

Uwaga: Edytowanie głosów nadpisuje datę oddania ostatniego głosu, więc warto najpierw dobrze przemyśleć swoje wybory. Ale też nie odkładajcie głosowania na ostatnią chwilę! 

02.jpg Getty Images © Rodin Eckenroth


Udostępnij swój wynik!

Po zakończeniu gali będziecie mogli sprawdzić swój wynik na stronie "Oscary 2025". Dodatkowo stworzyliśmy możliwość łatwego udostępnienia wyniku w mediach społecznościowych. Pochwalcie się znajomym, ile kategorii udało Wam się poprawnie wytypować i kto wie – może zaprosicie ich do wspólnej zabawy w przyszłym roku!

Dlaczego warto wziąć udział?



– Rywalizacja: Porównaj swoje typy z innymi fanami kina.
– Rozrywka: Weź udział w oscarowej gorączce i sprawdź swoją filmową intuicję.
– Duma: Możesz pokazać znajomym, jak dobrze znasz się na kinie!

Nie czekajcie! Przygotujcie się już teraz, odwiedzając naszą nową stronę nagród, gdzie znajdziecie wszystko, co potrzebne do oscarowych typowań: informacje o nominowanych, ich ocenach oraz o tym, gdzie można obejrzeć oscarowe filmy. Niech wygra najlepszy kinoman!

Więcej o nominacjach do tegorocznych Oscarów znajdziecie TUTAJ.

