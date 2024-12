Wszyscy oglądają "Squid Game". Serial platformy Netflix ustanawia nowy rekord oglądalności

Drugi sezon "Squid Game" z obłędnym wynikiem oglądalności

Oceniamy początek drugiego sezonu "Squid Game" w programie "Serial Killers"

Drugi sezon serialutrafił na platformę Netflix w czwartek 26 grudnia. Portal Deadline dotarł do wyników oglądalności z pierwszych trzech dni. Jest to wynik rekordowy.Według Deadline. Netflix oblicza oglądalność dzieląc łączny czas spędzony przez użytkowników platformy na oglądaniu danego tytułu przez łączny czas trwania danego tytułu.zmiażdżył poprzedni rekord, który należał do serialu. Wynosił on "tylko"W ciągu pierwszym 91 dni osiągnął wynik przekraczający(i wciąż się jest oglądany).