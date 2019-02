Zack Snyder producentem drugiej części "Legionu samobójców"?

Getty Images © Dave J Hogan

Kinowe uniwersum DC może i oddala się od wizji, jaką narzucił mu Zack Snyder , ale to nie znaczy, że Zack Snyder oddala się od kinowego uniwersum DC. Reżyser będzie pełnił funkcję producenta drugiej częściFilm będzie prawdopodobnie zatytułowany(a nie), prawdopodobnie będzie raczej rebootem niż sequelem, a za kamerą stanie prawdopodobnie zwolniony przez studio Marvel James Gunn ). Snyder był reżyserem, który nadał ton kinowemu uniwersum DC, stając za kamerą filmów. Choć Snyder porzucił prace nad ostatnim z filmów ze względu na rodzinną tragedię i ma w planach własny reżyserski projekt (przygotowywany dla platformy Netflix film o zombie), to on i jego żona Deborah Snyder pozostaną przy DC jako producenci.Sprawa jest o tyle ciekawa, że Snyder Gunn współpracowali już wcześniej. To Gunn napisał przecież scenariusz, reżyserskiego debiutu Snydera . Co myślicie o tym duecie i filmowej przyszłości Legionu Samobójców?