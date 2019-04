Zdjęcia ruszyły, a scenariusz "Bonda 25" wciąż niegotowy?

UWAGA, SPOILERY



Choć zdjęcia dodopiero się rozpoczęły, podobno nad produkcją już zdążyły zebrać się czarne chmury. Serwis Page Six donosi, iż największą bolączką twórców jest wciąż nieskończony scenariusz.Jak twierdzi osoba związana z realizacją filmu:Według informatora odtwórca głównej roli także przysparza twórcom problemów:Rozmówca Page Six zdradził dziennikarzom kilka sekretów fabuły. Po pierwsze, scenarzyści zamierzają uśmiercić żonę 007, czyli graną przez Léę Seydoux doktor Madeleine Swann. Po drugie, na ekranie mają pojawić się na moment Christoph Waltz jako Blofeld oraz Grace Jones , która wz 1985 roku wcieliła się w legendarną femme fatale May Day. Aktorce najprawdopodobniej przypadnie tym razem inna rola, biorąc pod uwagę, iż May Day zginęła w wybuchu bomby. Jeśli chodzi o Blofelda, nie będzie on odgrywał w intrydze znaczącej roli. Głównym przeciwnika bohatera ma być postać Ramiego Malka Premiera filmu została zaplanowana na 8 kwietnia 2020 roku.