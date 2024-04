Netflix: Top 10 tygodnia – thriller z RPA podbija świat

Podczas urodzinowej wycieczki do Meksyku 12-letnia Ronnie Anne przypadkowo uwalnia uwięzionego półboga, który potrzebuje pomocy jej rodziny, żeby zaprowadzić porządek.

Posłuszna podwładna zgadza się poślubić przystojnego księcia. Jednak okazuje się, że rodzina królewska zwerbowała ją jako ofiarę, aby spłacić starożytny dług. Wrzucona do jaskini z ziejącym ogniem smokiem musi polegać na swoim sprycie i woli przetrwania.

W samym środku pustyni, w pobliżu obozu dla uchodźców, szyb naftowy staje w płomieniach, bezpośrednio zagrażając życiu okolicznych mieszkańców. Firma wiertnicza wysyła na miejsce ekspertów, którzy doskonale wiedzą, że katastrofie może zapobiec tylko jedno rozwiązanie. Muszą w ciągu 24 godzin zdetonować szyb za pomocą nitrogliceryny. Firma sowicie opłaca zespół specjalny, aby w dwóch ciężarówkach przetransportował 200 kg materiałów wybuchowych z odległości 800 km. Zespół ma już mniej niż 20 godzin na dotarcie do szybu naftowego. 20 godzin na pokonanie kontrolowanych przez uzbrojonych rebeliantów wrogich stref i pól minowych w dwóch załadowanych nitrogliceryną ciężarówkach mknących po nierównym terenie. Zaczyna się wyścig z czasem...

Prezydencka Agencja Wywiadowcza (PAW) ściga Zuko Khumalo po całej Południowej Afryce, bo Zuko – pędząc na skradzionym motorze – jest coraz bliżej informacji, które mogą obalić rząd. PAW sądzi, że łatwo go złapać, bo to prosty człowiek, robotnik. Nie wiedzą jednak, kim był wcześniej. I będzie ich to dużo kosztowało.