Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Nic na siłę" z sukcesami

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 25-31.03.2024

7 Irlandzkie życzenie Irish Wish 2024 1h 33m Komedia rom. Janeen Damian Irlandia USA Komedia rom. Lindsay Lohan Ed Speleers Gdy miłość życia Maddie ( Lindsay Lohan ) zaręcza się z jej najlepszą przyjaciółką, dziewczyna odkłada uczucia na bok, aby zostać druhną na ślubie pary w Irlandii. Na kilka dni przed ślubem Maddie wypowiada spontaniczne życzenie, prosząc o prawdziwą miłość. Następnego dnia budzi się w alternatywnej rzeczywistości, a przypadkowe spotkanie uświadamia jej, że z życzeniami trzeba uważać! Gdy jej marzenie zaczyna się spełniać, Maddie zdaje sobie sprawę z tego, że jej prawdziwą bratnią duszą jest ktoś zupełnie inny.

6 Marsjanin The Martian 2015 2h 21m Sci-Fi Ridley Scott USA Węgry Wielka Brytania Jordania Sci-Fi Matt Damon Jessica Chastain Podczas misji załogowej na Marsa, amerykański astronauta Mark Watney ( Matt Damon ) zostaje uznany za zmarłego i pozostawiony przez załogę na planecie. Ale Watney wciąż żyje. Musi znaleźć sposób, by skontaktować się z Ziemią i, co najtrudniejsze, przetrwać ze skromnych zapasów na jałowej planecie w nadziei, że międzynarodowy zespół naukowców będzie w stanie opracować plan ratunkowy, aby sprowadzić go do domu.

5 Uśmiechnij się Smile 2022 1h 55m Horror Parker Finn USA Horror Sosie Bacon Kyle Gallner Po tym jak dr Rose Cotter ( Sosie Bacon ) była świadkiem traumatycznego zdarzenia z udziałem pacjentki, zaczyna doświadczać przerażających zjawisk, których nie potrafi wyjaśnić. Kiedy wszechogarniające przerażenie zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem, Rose musi zmierzyć się z kłopotliwą przeszłością, aby przetrwać i uciec od strasznej rzeczywistości.

4 Cena strachu Le salaire de la peur 2024 1h 46m Thriller Akcja Julien Leclercq Francja Thriller Akcja Franck Gastambide Alban Lenoir W samym środku pustyni, w pobliżu obozu dla uchodźców, szyb naftowy staje w płomieniach, bezpośrednio zagrażając życiu okolicznych mieszkańców. Firma wiertnicza wysyła na miejsce ekspertów, którzy doskonale wiedzą, że katastrofie może zapobiec tylko jedno rozwiązanie. Muszą w ciągu 24 godzin zdetonować szyb za pomocą nitrogliceryny. Firma sowicie opłaca zespół specjalny, aby w dwóch ciężarówkach przetransportował 200 kg materiałów wybuchowych z odległości 800 km.



Zespół ma już mniej niż 20 godzin na dotarcie do szybu naftowego. 20 godzin na pokonanie kontrolowanych przez uzbrojonych rebeliantów wrogich stref i pól minowych w dwóch załadowanych nitrogliceryną ciężarówkach mknących po nierównym terenie. Zaczyna się wyścig z czasem...

3 Serce łowcy Heart of the Hunter 2024 1h 47m Thriller Akcja Mandla Dube RPA Thriller Akcja Bonko Khoza Connie Ferguson Prezydencka Agencja Wywiadowcza (PAW) ściga Zuko Khumalo po całej Południowej Afryce, bo Zuko – pędząc na skradzionym motorze – jest coraz bliżej informacji, które mogą obalić rząd. PAW sądzi, że łatwo go złapać, bo to prosty człowiek, robotnik. Nie wiedzą jednak, kim był wcześniej. I będzie ich to dużo kosztowało.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 25-31.03.2024

10 Żelazna ręka Mano de hierro 2024 1h 3m Dramat Thriller Lluís Quílez Hiszpania Dramat Thriller Eduard Fernández Chino Darín (Miniserial) Do portu w Barcelonie trafia codziennie prawie 6000 kontenerów. Znajdują się w nich towary z całego świata, wśród których w ciągu zaledwie jednego roku można ukryć ponad 30 000 kilogramów kokainy, co czyni z tego miasta portowego jeden z największych w Europie celów dostaw dla dochodowego biznesu przemytników narkotyków. Joaquin Manchado wie o tym najlepiej, bo jest właścicielem głównego terminala w tym porcie. Ktoś, kto chce wwieźć przez niego nielegalny towar, musi liczyć na współpracę z Joaquinem, a także z całym wianuszkiem kryminalistów, którzy go otaczają. Jednak nieoczekiwany wypadek i zaginięcie ważnego transportu kokainy wywołuje bezlitosną wojnę pełną morderstw i zemsty.

8 1670 2023 - 34m Historyczny Komedia Maciej Buchwald Kordian Kądziela Polska Historyczny Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman (Sezon 1) Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego – na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!

7 Rojst 2018 - 2024 54m Dramat Kryminał Jan Holoubek Michał Marczak Polska Dramat Kryminał Dawid Ogrodnik Andrzej Seweryn (Sezon 3) Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu w hotelu "Centrum" dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki.

6 Ronja, córka zbójnika Ronja Rövardotter 2024 - 45m Fantasy Przygodowy Lisa James Larsson Szwecja Fantasy Przygodowy Kerstin Linden Christopher Wagelin (Sezon 1) Serial o przygodach odważnej, zbuntowanej Ronji, córki herszta zbójników, która urodziła się w średniowiecznym skandynawskim zamku. Dorastająca dziewczyna odkrywa otaczający twierdzę magiczny, ale niebezpieczny las, pełen dziwnych, tajemniczych stworzeń. Tam czuje się bardziej u siebie niż za murami ogromnego zamczyska. Tam też poznaje Birka, chłopca z konkurencyjnego gangu, co daje początek zakazanej przyjaźni i mrocznemu rodzinnemu konfliktowi. Tymczasem na zamek przybywa okryta złą sławą szeryfka, aby raz na zawsze pozbyć się z lasu zbójników.

1 Problem trzech ciał 3 Body Problem 2024 - 56m Sci-Fi Minkie Spiro Derek Tsang Chiny USA Wielka Brytania Sci-Fi Jovan Adepo Liam Cunningham (Sezon 1) Brzemienna w skutkach decyzja podjęta w Chinach przez młodą kobietę w latach 60. XX wieku rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, a jej konsekwencje sięgają czasów współczesnych. Gdy prawa natury w niewytłumaczalny sposób chwieją się w posadach, zżyta grupa wybitnych naukowców łączy siły ze stosującym nietypowe metody detektywem, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.

Zwiastun serialu "Problem trzech ciał"