Netflix: Top 10 tygodnia – "Cena strachu" się opłaciła. Francuski thriller liderem

The Little Things

Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke ( Denzel Washington ), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter ( Rami Malek ) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.