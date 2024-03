Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Problem trzech ciał" jeszcze nie króluje na świecie, ale u nas już tak

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 18-24.03.2024

10 Marsjanin The Martian 2015 2h 21m Sci-Fi Ridley Scott USA Węgry Wielka Brytania Jordania Sci-Fi Matt Damon Jessica Chastain Podczas misji załogowej na Marsa, amerykański astronauta Mark Watney ( Matt Damon ) zostaje uznany za zmarłego i pozostawiony przez załogę na planecie. Ale Watney wciąż żyje. Musi znaleźć sposób, by skontaktować się z Ziemią i, co najtrudniejsze, przetrwać ze skromnych zapasów na jałowej planecie w nadziei, że międzynarodowy zespół naukowców będzie w stanie opracować plan ratunkowy, aby sprowadzić go do domu.

8 Strzępy 2022 1h 38m Dramat Beata Dzianowicz Polska Dramat Michał Żurawski Grzegorz Przybył Paterokowie to kochająca się wielopokoleniowa rodzina. Mieszkają na Śląsku, prowadzą spokojne życie i cieszą się wspólnie spędzanymi chwilami. W tej harmonijnej rzeczywistości nagle pojawia się pęknięcie. Gerard zaczyna dziwnie się zachowywać, ma problemy z pamięcią, łamie normy i konwenanse. Okazuje się, że to pierwsze symptomy Alzheimera. Choroba szybko postępuje. Mężczyzna staje się nieobliczalny i coraz mniej przypomina siebie. Bliscy robią wszystko, by mu pomóc, ale z czasem i oni zaczynają "chorować". Łączące ich relacje zostają wystawione na próbę. Na światło dziennie wychodzą skrywane napięcia, sekrety i pretensje. Adam staje przed dylematem – życie pod jednym dachem z chorym ojcem czy zadbanie o dobro żony i córki. Jaką decyzję podejmie? Jak bardzo Alzheimer zmieni życie Pateroków? Czy podrze je na strzępy?

7 Uwierz w Mikołaja 2023 1h 36m Komedia Świąteczny Anna Wieczur Polska Komedia Świąteczny Cezary Żak Dorota Kolak Agnieszka z powodu gwałtownej śnieżycy zostaje odcięta od reszty świata w urokliwej górskiej chatce, a na jej drodze pojawia się tajemniczy i przystojny mężczyzna w stroju Świętego Mikołaja. Pięcioletnia Zosia wraz ze swoją mamą, mimo kiepskiej sytuacji finansowej, próbują przygotować tradycyjną rodzinną wigilię, a pomóc im w tym może Robert – pełniący służbę w Święta samotny policjant, który z czystej potrzeby serca chce dla kogoś zrobić coś dobrego. Ten magiczny czas to również szansa, aby pewien mężczyzna ponownie spędził Boże Narodzenie ze swoją ukochaną z dawnych lat – o ile oczywiście kobieta jego życia znajdzie chwilę spokoju, mając pod opieką zwariowanych i nieobliczalnych pensjonariuszy domu opieki "Happy End".

5 Uśmiechnij się Smile 2022 1h 55m Horror Parker Finn USA Horror Sosie Bacon Kyle Gallner Po tym jak dr Rose Cotter ( Sosie Bacon ) była świadkiem traumatycznego zdarzenia z udziałem pacjentki, zaczyna doświadczać przerażających zjawisk, których nie potrafi wyjaśnić. Kiedy wszechogarniające przerażenie zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem, Rose musi zmierzyć się z kłopotliwą przeszłością, aby przetrwać i uciec od strasznej rzeczywistości.

1 Irlandzkie życzenie Irish Wish 2024 1h 33m Komedia rom. Janeen Damian Irlandia USA Komedia rom. Lindsay Lohan Ed Speleers Gdy miłość życia Maddie ( Lindsay Lohan ) zaręcza się z jej najlepszą przyjaciółką, dziewczyna odkłada uczucia na bok, aby zostać druhną na ślubie pary w Irlandii. Na kilka dni przed ślubem Maddie wypowiada spontaniczne życzenie, prosząc o prawdziwą miłość. Następnego dnia budzi się w alternatywnej rzeczywistości, a przypadkowe spotkanie uświadamia jej, że z życzeniami trzeba uważać! Gdy jej marzenie zaczyna się spełniać, Maddie zdaje sobie sprawę z tego, że jej prawdziwą bratnią duszą jest ktoś zupełnie inny.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 18-24.03.2024

5 Rojst 2018 - 2024 54m Dramat Kryminał Jan Holoubek Michał Marczak Polska Dramat Kryminał Dawid Ogrodnik Andrzej Seweryn (Sezon 3) Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu w hotelu "Centrum" dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki.

3 Żelazna ręka Mano de hierro 2024 1h 3m Dramat Thriller Lluís Quílez Hiszpania Dramat Thriller Eduard Fernández Chino Darín (Miniserial) Do portu w Barcelonie trafia codziennie prawie 6000 kontenerów. Znajdują się w nich towary z całego świata, wśród których w ciągu zaledwie jednego roku można ukryć ponad 30 000 kilogramów kokainy, co czyni z tego miasta portowego jeden z największych w Europie celów dostaw dla dochodowego biznesu przemytników narkotyków. Joaquin Manchado wie o tym najlepiej, bo jest właścicielem głównego terminala w tym porcie. Ktoś, kto chce wwieźć przez niego nielegalny towar, musi liczyć na współpracę z Joaquinem, a także z całym wianuszkiem kryminalistów, którzy go otaczają. Jednak nieoczekiwany wypadek i zaginięcie ważnego transportu kokainy wywołuje bezlitosną wojnę pełną morderstw i zemsty.

1 Problem trzech ciał 3 Body Problem 2024 - 56m Sci-Fi Minkie Spiro Derek Tsang Chiny USA Wielka Brytania Sci-Fi Jovan Adepo Liam Cunningham (Sezon 1) Brzemienna w skutkach decyzja podjęta w Chinach przez młodą kobietę w latach 60. XX wieku rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, a jej konsekwencje sięgają czasów współczesnych. Gdy prawa natury w niewytłumaczalny sposób chwieją się w posadach, zżyta grupa wybitnych naukowców łączy siły ze stosującym nietypowe metody detektywem, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.

Zwiastun serialu "Problem trzech ciał"