Zobacz kilkanaście minut rozgrywki z "Horizon: Forbidden West"

Dziś swoją premierę miał specjalny odcinek State of Play, który w całości poświęcono nadchodzącemu wielkimi krokami " Horizon: Forbidden West ". Jeśli chcecie zobaczyć jak gra wygląda w wersji na PlayStation 5 to zarezerwujcie sobie kilkanaście minut i włączcie poniższe wideo. Całość zaprezentowanej rozgrywki pochodzi z wersji na PlayStation 5.Akcja gry będzie miała miejsce 6 miesięcy po wydarzeniach z " Horizon: Zero Dawn ", a główną bohaterką dalej będzie znana z jedynki Aloy. Na powyższym wideo widać nie tylko poważny skok graficzny, ale i poprawiony system ruchów Aloy, świetnie wyglądające nurkowanie oraz ulepszoną walkę. Nie ujawniono niestety daty premiery, jednak trzymamy kciuki, żeby " Horizon: Forbidden West " pojawiło się jeszcze w tym roku na PlayStation 5 i PlayStation 4.