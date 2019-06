Zobaczcie zdjęcia z "Furiozy", filmu o polskich chuliganach

Jesienią do kin trafi nowy polski film. A już teraz możecie obejrzeć pierwsze oficjalne zdjęcia.Znajdziecie je poniżej:to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film, który pokazuje świat, o którym większość z nas nie ma pojęcia. Świat kibiców – ultrasów, chuliganów i kobiet, które są z nimi w związkach. Scenariusz filmu powstawał kilka lat i oparty jest na prawdziwych relacjach gangsterów, dziennikarzy i agentów Centralnego Biura Śledczego Policji. Czym jest dla nich honor? Co się dzieje z tymi, którzy łamią zasady? Ile warta jest lojalność? Jak daleko można się posunąć dla czystej adrenaliny? Za co kochają ich dziewczyny? Czego w takiej grupie szuka jeden z głównych bohaterów filmu, będący na co dzień lekarzem (w tej roli Mateusz Banasiuk )? Jak potoczy się historia Dzikiej ( Weronika Książkiewicz ), która choć zna zasady, spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała? Jaką cenę za bycie w Furiozie zapłaci Golden ( Mateusz Damięcki )?W filmie występują: Mateusz Banasiuk Janusz Chabior , a w komediowym wątku Sebastian Stankiewicz