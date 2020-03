Zostań w domu: Player poleca seriale, filmy i rozrywkę!

W ogromnej bibliotece Playera znajdują się największe hity serialowe, których nikomu nie trzeba przedstawiać:. Player zaprasza także na dwa sezony własnej produkcji oryginalnej:a także najnowsze seriale Player First –. W serwisie można także oglądać głośną produkcję CANAL+, która zabiera widzów w porywającą, kryminalną podróż przez świat narkotykowych karteli, przestępców, skorumpowanych stróżów prawa i pokerowego podziemia. Niedawno ruszył także trzeci sezon mrocznej odysei o narodzinach sztucznej inteligencji i ewolucji grzechu –stworzona przez Jonathana Nolana Lisę Joy . Dwa poprzednie sezony megahitu telewizyjnego autorstwa Jonathana Nolana i Lisy Joy są też w całości dostępne na platformie. A dla tych, co uwielbiają włoskie produkcje, serwis przygotował",. Seriale to idealne rozwiązania na długie dni spędzone w domu, szczególnie że w serwisie znajdują się wszystkie sezony wielu produkcji, które można obejrzeć w bingeu.Dodatkowym atutem Playera jest spora dawka filmowych hitów, wśród którychto pozycja obowiązkowa. Film w reżyserii Jana Komasy , nagrodzony aż 11 statuetkami na gali Orłów 2020, był także polskim kandydatem do Oscara. W kolekcji serwisu znajdują się również inne nominowane oraz nagrodzone przez amerykańską akademię tytuły –(zdobywca aż 10 złotych statuetek),(polski kandydat do nagrody z 2019 roku), czy– nagrodzony w tym roku za najlepszą rolę drugoplanową Brada Pitta i najlepszą scenografię. Player poleca także zdobywcę siedmiu Złotych Lwów i dwóch Orłów – film. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niewidomego mistrza fortepianu. Przyszły genialny muzyk Mietek ( Dawid Ogrodnik ) niedowidzi od wczesnego dzieciństwa.W kolekcji najlepsza rozrywka bez wychodzenia z domu znajdują się równieżze zjawiskową Angeliną Jolie czy trzymający w napięciu thriller szpiegowski z Billem Pullmanem i Robertem Więckiewiczem, a także inne filmy Quentina Tarantino -Do oferty filmów na żądanie dołączył także znany polski obraz. To historia Ewy ( Magdalena Rożczka ), dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Kobieta szuka nowych opiekunów dla dzieci pozbawionych rodzin. Tuż przed Bożym Narodzeniem w jej życiu pojawia się niezwykła dziewczynka – Nutka, niemowlę pozostawione przez matkę. Nadejście małej przewraca życie Ewy do góry nogami. Film dostępny jest wyłącznie w serwisie Player – od 15 marca do 4 kwietnia.W najbliższych w serwisie player.pl pojawią się kolejne wyjątkowe tytuły. Od 20 marca będzie można obejrzeć film. To nowoczesna i pełna czarnego humoru opowieść w stylu Agathy Christie. Słynny autor powieści kryminalnych zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 85-tych urodzinach. Śledztwo prowadzi równie elegancki, co dociekliwy detektyw Benoit Blanc ( Daniel Craig ). Natomiast od 25 marca w serwisie pojawi się– historia powstania pierwszego Forda GT40. A w rolach głównych Matt Damon Player ma także szeroką propozycję dla najmłodszych.to kolejna część jednej z najpopularniejszych animacji Disneya. A jeśli mali widzowie nadal będą czuć niedosyt, to w zanadrzu jesti wiele innych klasycznych baśni!