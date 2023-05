Polowanie na gwiazdy

Kim, do diabła, jest Bonnie Timmermann ?! Choć nie zapisała się w naszej pamięci tak mocno jak reżyserskie persony czy mistrzowie ekranu, jej nazwisko często migało nam przed oczami. To właśnie ona wypełniła gwiazdorski nieboskłon i umeblowała wspomnienia wszystkich wychowanych na amerykańskiej kinematografii ostatnich dwóch dekad XX wieku. Jedna z najbardziej zasłużonych reżyserek castingu, bo o niej mowa, bodaj jako pierwsza w tym fachu dostaje poświęcony sobie pełnometrażowy dokument. Znakiem czasów dowartościowujących artystów drugiego planu jest portret zawodowy kobiety, której wpływ na kształt hollywoodzkiej męskości i ekranową reprezentację mniejszości okazuje się nie do przecenienia.Z życiorysu dostajemy niewiele; nie z biografią mamy do czynienia. Reżyserującego całość Simona Wallona interesuje raczej przyświecająca tytułowej bohaterce filozofia twórcza oraz stanowiąca sumę cierpliwości, rzemiosła, instynktu i artyzmu zawodowa praktyka. Mowa jest m.in. o "aranżowaniu małżeństw" między reżyserem a obsadą, o nieoczywistej dynamice między grającym a postacią, o aktorskich konfrontacjach i odrzuceniu wpisanym w codzienność przyszłych Meryl Streep i Marlonów Brando. Z kilku wypowiadanych ze stoickim spokojem frazesów (chyba trudno od nich uciec w kontekście aktorskiego fachu) możemy się tylko domyślać, na ile definicje Timmermann są uniwersalne dla reprezentowanej przez nią grupy zawodowej. Nie zderzamy się z innymi castingowcami, być może jednak owa konfrontacja nie jest dziś konieczna. Twórcy " Bonnie " zdają sobie sprawę, jak niedoceniana jest to profesja, może więc lepiej sportretować mistrzynię, tytankę pracy, nestorkę aktorskiej czołówki Hollywood, by w efekcie docenić grupę zawodową w ogóle. Pochwał i z życia wziętych anegdot w wykonaniu reżyserów i aktorek spełnionych, nagradzanych i wciąż pracujących jest więc sporo. Dziesiątki gadających głów (co w tym środowisku nie jest rzeczą oczywistą) nie mają problemu z przyznaniem, ile zawdzięczają naszej bohaterce, a ich opowieści uwiarygodniają życzliwy ton dokumentu. Szkicowany w ten sposób portret przedstawia wcielenie empatii, obdarzoną intuicją przodowniczkę pracy, która staje się błogosławieństwem i utrapieniem dla reżyserów, gdy dostrzeże talent tam, gdzie nie wszyscy go widzą.Nie otrzymacie w " Bonnie " formalnych eksperymentów, prawdopodobnie nie sprowokujecie też szarych komórek do zdwojonego wysiłku, lecz serca zabiją mocniej, a w żyłach zapulsuje nostalgia, gdy na ekran trafią surowe nagrania z przeprowadzonych przez Timmermann przesłuchań z przyszłymi zdobywcami aktorskich laurów. Rozczulająco pryszczate, pyzate oblicza, biedujący członkowie nowojorskiej bohemy, jeszcze przed wymarzonym debiutem lub z nijakim doświadczeniem, czasem znudzeni próbą łączenia końca z końcem, częściej pełni entuzjazmu, nierzadko idący ryzykownie na całość. Stojący na głowie Jim Carrey ; uśmiechnięty od ucha do ucha Steve Buscemi ; wszechstronna Reese Witherspoon ; groźnie skryty Viggo Mortensen ; gotowy zniszczyć pokój przesłuchań Vincent Gallo Bruce Willis z włosami na głowie… Owa podróż do przeszłości daje wrażenie współuczestnictwa w odkrywaniu talentów, które dopiero wykiełkują. Raduje widzowska nadświadomość: "My już wiemy, Bonnie tej pewności mieć nie może", lecz kiedy indziej to właśnie rozmowa i uważniejszy rzut oka w wykonaniu mistrzyni castingu pozwala nam docenić nieoczywistą urodę i ekranową charyzmę tej czy innej gwiazdy.Seans " Bonnie " ma też tę zaletę, że prowokuje do fantazjowania o alternatywnej historii kina. Jak bardzo różniłaby się " Gorączka " z Kate Winslet w miejscu Natalie Portman ? Czy obdarzony nieoczywistą urodą Benicio del Toro dorównałby Patrickowi Swayze w " Dirty Dancing "? Jak wyglądałby dzisiejszy serial, gdyby nie dano zaistnieć mniejszościom w " Policjantach z Miami "? Czy oglądalibyśmy Briana Coxa w " Sukcesji ", gdyby nie wieczory spędzane przez Bonnie w niezależnych teatrach? Im liczniejsze są podobne znaki zapytania (np. o dorobek Manna Baya czy Polańskiego ) tym łatwiej zrozumieć, że filmy nie powstają w mgnieniu oka, a w efekcie zawahań wielu twórczych osobowości. Z perspektywy czasu śledzenie tych zawahań daje szczerą kinofilską radochę.