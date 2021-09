Nie ma wody na pustyni

Zendaya Warner Bros. Entertainment Inc.

Mając odpowiednią dźwignię, można podnieść planetę - przekonuje w literackim pierwowzorze " Diuny " diaboliczny baron Harkonnen. Powyższa kwestia to niezła metafora wyzwania, jakim jest ekranizacja kultowej powieści Franka Herberta . Biorąc pod uwagę rozmach, ambicje oraz wpływ, który wywarła ona na kolejne pokolenia twórców, " Diuna " jawi się jako osobne i wyjątkowo potężne ciało niebieskie na firmamencie popkultury. Jego ciężaru nie zdołali jednak udźwignąć nawet tak utalentowani reżyserzy jak Alejandro Jodorowsky David Lynch . Pierwszy poległ jeszcze na etapie preprodukcji, ponieważ sponsorzy odmówili sfinansowania absurdalnie kosztownego 14-godzinnego kolosa. Drugi zaliczył spektakularną box-office'ową klapę, o której Roger Ebert napisał, że to film z jednym z bardziej niezrozumiałych scenariuszy w historii kina. Porażki wybitnych kolegów po fachu nie odstraszyły Denisa Villeneuve'a . Kanadyjczyk już raz dokonał cudu, kręcąc po latach sequel " Łowcy androidów ", który wytrzymał porównania z klasycznym oryginałem. Autor " Pogorzeliska " wydawał się więc idealnym kandydatem do skolonizowania dla Hollywood świata " Diuny ". Śpieszę donieść, że podbój zakończył się powodzeniem, ale nie obyło się bez ofiar. Villeneuve poszedł za radą jednego z bohaterów książki, który przekonywał, że pierwszy krok do ominięcia pułapki to uświadomienie sobie, gdzie ona jest. Reżyser wyciągnął naukę z niepowodzeń swoich poprzedników i namówił wytwórnię Warner Bros., aby sfilmować opus magnum Herberta w dwóch częściach. W ten sposób twórca " Sicario " zyskał pewność, że epicka historia arystokratycznego rodu Atrydów, którzy zyskują kontrolę nad skrywającą złoża drogocennej Przyprawy pustynną planetą Arrakis, po przeniesieniu na ekran nie zamieni się w chaotyczny ciąg ładnych obrazków. W przeciwieństwie do Lyncha Villeneuve nie musi np. posiłkować się nieustanną narracją z offu, która tłumaczy motywacje bohaterów i dopowiada, co wydarzyło się między scenami. Ma wystarczająco dużo czasu, żeby rozstawić na fabularnej szachownicy wszystkie pionki i przygotować widzów na nadciągającą nawałnicę przemocy. Jeśli więc oczekujecie po " Diunie " mrocznego widowiska science-fiction na skalę " Gwiezdnych wojen ", po seansie najpewniej nie będziecie zgłaszać zastrzeżeń.Sęk w tym, że powieściowy oryginał oferuje znacznie, znacznie więcej. U Herberta anegdota o walce dobra ze złem jest zaledwie atrakcyjną fasadą, za którą kryją się zagadnienia wykraczające daleko poza formułę kosmicznej opery. " Diuna " traktuje m.in. o brutalnych polityczno-biznesowych machinacjach, religijnym fanatyzmie oraz wyzysku środowiska naturalnego. Znajdziecie w niej filozoficzne rozważania nad determinizmem, ludzką naturą, a także wiecznie żywym mitem mesjanizmu. Wreszcie jest to opowieść, w której nawet pozytywne postaci na czele z głównym bohaterem noszą w sobie sporo mroku. Niestety, w filmie nie zostało z tego za wiele. Mając do wyboru, co ocalić - głębię czy pasjonującą historię - twórcy wybrali tę drugą. W efekcie większość członków rozgwieżdżonej obsady nie ma tu za wiele do roboty i wszystkie scenariuszowe braki musi nadrabiać charyzmą. Na pocieszenie pozostał ładnie poprowadzony wątek mierzenia się z dziedzictwem przodków - niechcianym bagażem, którego brzemię przeznaczenie każe wziąć bohaterom na barki.Tam, gdzie scenarzyści nie mogą, na pomoc rusza reżyser. Villeneuve - być może najwspanialszy stylista współczesnego kina - do spółki z operatorem Greigem Fraserem (" Łotr 1 ") oraz scenografem Patrice'em Vermette'em (" Nowy początek ") raz jeszcze tworzy porywającą, niezwykle plastyczną wizję świata przyszłości. Sam nie wiem, co podobało mi się bardziej: wizyta na rodzinnym cmentarzu Atrydów wyjętym żywcem z obrazów malarzy romantycznych, pierwsze spotkanie z zamieszkującym pustynię monstrualnym czerwiem czy raczej majestatyczna panorama spalonej słońcem stolicy Arrakis. Villeneuve'owi nie wystarczy świadomość, że publika przygląda się efektom jego pracy z rozdziawioną buzią. Goszcząc z wizytą na " Diunie ", widz ma czuć, że między zębami chrzęści piasek, skórę pali słońce, uszy rozrywa ryk ornitopterów, a nozdrza wypełnia słodka woń Przyprawy. Immersja na całego.W finale otrzymujemy zapewnienie, że wszystko, co do tej pory zobaczyliśmy, to zaledwie preludium do właściwej historii. Pozostaje więc mieć nadzieję, że " Diuna " zarobi w kinach wystarczająco dużo, aby wytwórnia dała zielone światło na realizację sequela. Jest szansa, że drugi film zacznie wreszcie eksplorować bogactwo świata Herberta . Kolejna okazja szybko się nie powtórzy.