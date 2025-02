Głowy napełnia nam słoma

Coraz rzadziej ufam scenarzystom, którzy mają dużo pomysłów; po skończonych dziełach zbyt wyraźnie widać, jak łatwo jest im przeciążyć nimi filmową konstrukcję. Być może właśnie dlatego do " Wąwozu " podchodziłem na około, bojąc się wpadnięcia w przepaść. Ktoś powie, że niepotrzebnie i będzie miał na to solidne argumenty, wymieniając kolejno multi-gatunkowy tekst ze słynnej Black List, kamerę twórcy " Czarnego telefonu " i ekranową obecność rozchwytywanej Anyi Taylor-Joy . Zerkam jednak w rubrykę "scenariusz". Debiutujące właśnie na platformie Apple TV+ dzieło to pierwszy projekt od czasu koszmarnego " Dnia, w którym zatrzymała się Ziemia ", przy okazji którego Derrickson nie pracuje na własnym tekście. W przelaniu myśli na papier zastępuje go szerzej nieznany Zach Dean – twórca filmów, których plakaty na pierwszym planie zawsze eksponują umięśnionego mężczyznę z bronią w ręku. Oczywiście. W branży mówią o nim ponoć: "scenariuszowy wyrobnik, ale z wieloma pomysłami".W " Wąwozie " dał się im ponieść po całości. Oto Drasa ( Anya Taylor-Joy ) i Levi ( Miles Teller ), dwójka złamanych życiem strzelców wyborowych, podejmuje tajemniczą pracę w prywatnej firmie wojskowej. Ich zadaniem jest pilnowanie kanionu spowitego gęstą mgłą, a w zasadzie tego, co (ponoć) znajduje się w jego głębi. Cel i zagrożenia misji nie są do końca jasne, jako że wiedza o miejscu i jego sekretach ukrywana jest konsekwentnie przed uszami nawet najważniejszych osobowości wojskowości i polityki. Po dwóch stronach odciętego od świata wąwozu, nie mając poza sobą żywej duszy z zasięgu wzroku, dwójka bohaterów małymi krokami zaczyna zamieniać się w duet. Dzieliła ich przepaść, więc miłość zbudowała mosty – aż dziwne, że nikt nie postanowił nabazgrać takiego aforyzmu na plakacie.Mam jeszcze jeden. Jeśli życie jest jak pudełko czekoladek, to " Wąwóz " jest jak opakowanie Fasolek Wszystkich Smaków – zawsze trafi się coś radykalnie innego. No i właśnie – najnowszy film Derricksona wierci się między zmiennymi materiami gatunkowymi jak nadpobudliwe dziecko w drodze autobusem z Krakowa do Gdańska. Przykład pierwszy z brzegu: znajdziemy tu scenę, w której spragnieni miłości, a oddaleni od siebie bohaterowie budują wzajemne uczucie komunikując zdaniami pisanymi flamastrem na kartce papieru. A po niej taką, gdzie zombiepodobne potwory wyłażą spod ziemi, żrąc naboje, rakiety i bomby wystrzeliwane w ich kierunku. Raz teledysk Taylor Swift , raz " World War Z " – mruczy jak gdyby " Wąwóz ", opychając się kolorowymi fasolkami. Raz "tutti-frutti", raz "wymioty" – odmrukuje mu producent słodyczy. Racji mają tyle samo.Najpierw racja pierwsza. Prawdą jest, że ten tonalny rozstrzał w poszczególnych sekwencjach jest w " Wąwozie " cokolwiek imponujący. Gdy reżyser tylko sobie zamarzy, film dość swobodnie przeskakuje między zawadiackim romansem, kontemplacyjnym science-fiction, widowiskowym filmem akcji i wszystkim, co pomiędzy. Są w nowym projekcie Derricksona momenty, gdy bohater z kamienną twarzą cytuje T.S. Eliota , a film rozpływa się w kreowanej przez siebie jesiennej melancholii. Są i takie, gdy człekokształtny ent na koniu galopuje przez trującą mgłę. Są skojarzenia z " To właśnie miłość ", są i z " Anihilacją Alexa Garlanda . Jest trochę dziwnie, gdy te pomysły spotykamy obok siebie w jednym filmie. Jest jeszcze dziwniej, gdy zaczynają się ze sobą zaplatać – " Wąwóz " ma bowiem brawurową ambicję połączenia ze sobą wszystkich sprzecznych porządków. Dlatego "Wydrążeni ludzie" pióra Eliota pojawiają się w filmie nie tylko jako pretensjonalny zapychacz. To też rzucony na ziemię klucz do interpretacji reżyserskiej Wielkiej Wizji – opowieści o wojennym PTSD uwznioślonej modernistyczną poezją.Teraz racja druga. Na takich zróżnicowanych festiwalach atrakcji zawsze największą wagę przywiązuje się do skrajności; elementów wyjątkowo udanych oraz rozczarowujących. Do tych pierwszych z miejsca da się zaliczyć Derricksonowską inscenizację. Twórca umiejętnie operuje nastrojowością, budując namacalne emocje wynikające wprost z obranej w danym momencie konwencji. W obrębie konkretnych scen bohaterowie potrafią przekonać widza do odczuwanego wzruszenia, przerażenia, smutku czy wzrastającej miłości. Gorzej, że w owej żonglerce konwencjami gubi się prawdziwa trwałość portretowanych stanów; postaci przekonujące w danym momencie tracą wiarygodność w dłuższej perspektywie. Narażając je na tak wiele sprzecznych bodźców, reżyser nie tylko stawia niemożliwie trudne wyzwanie swoim aktorom, ale i wystawia się na znużenie widza i nieplanowaną śmieszność. Wszystko przez to, że " Wąwóz ", skupiając się tak bardzo na mocnych akcentach, średnio radzi sobie z zaznaczaniem przepływu z jednego w drugi. Nie jest łatwym zadaniem zamienić wyborowego snajpera we wrażliwego poetę. Jeszcze trudniejszym jest wiarygodnie przedstawić tę przemianę, przechodząc ze sceny karabinowej rozwałki w nostalgiczne czytanie wiersza przy zachodzie słońca. Do takiej wynikającej ze scenariusza misji trzeba po prostu ogromnego reżyserskiego wyczucia. Jeśli nie jest tego w stanie unieść nawet Derrickson , łatwiej założyć, że problem leży jednak w tekście – ciekawym jako intelektualne ćwiczenie, pękniętym jako gotowy do ekranizacji produkt.Być może zbyt długo rozwodzę się nad tymi tonalnymi przeskokami, ale mam wrażenie, że bez nich " Wąwóz " jest tylko kolejnym generycznym akcyjniakiem: z oczywistymi wnioskami, rozczarowującymi tajemnicami i konwencjonalnymi ścieżkami bohaterów. Film Derricksona obiecuje co prawda sporo swoją ekspozycją i chyba wtedy jest zresztą najlepszy. Wtedy, gdy tajemnicę wnętrza tytułowej dziury rozpościera między horrorem, science-fiction a kinem akcji; między czymś metafizycznym, naukowym i ściemnionym. W schowanym pod mgłą wąwozie mogą w końcu kryć się bramy Piekieł, może obca cywilizacja albo tajny rządowy projekt. Tymczasem krąży tam tylko puszczona samopas zgraja pomysłów; wydrążonych i chochołowych pomysłów, których sama wyłącznie obecność ma składać się na ostateczną jakość " Wąwozu ". Przechodzą przez ekran zawodząc, jeden po drugim, aż do ostatniej sceny. I tak się właśnie kończy film. Nie hukiem, ale skomleniem.