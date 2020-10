36. WFF: Recenzujemy "Czarnego niedźwiedzia" i "Konferencję"

***

W stolicy tra 36. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmowego . Jesteśmy na nim codziennie i z przyjemnością dzielimy się wrażeniami po obejrzeniu najciekawszych filmów. Dziś mamy dla Was recenzje " Czarnego niedźwiedzia " z Aubrey Plazą grającą reżyserkę z twórczą blokadą oraz rosyjskiego dramatu " Konferencja " o tym, jakim piekłem mogą być wspomnienia.recenzja filmu " Czarny niedźwiedź ", reż. Lawrence Michael Levine W " Czarnym niedźwiedziu " regularnie powraca obraz rozmyślającej na jeziornym molo kobiety. Choć to sceneria idealna na " Piątek trzynastego ", to nie straszydła z wody, ale blokada twórcza spędza dziewczynie sen z powiek. Pobyt w domu artysty pod lasem miał zadziałać na Allison odświeżająco, lecz, o zgrozo, trafiła pod jeden dach z gospodarzami. Para rówieśników z obietnicą potomstwa, podobnie nieokreślonymi planami na przyszłość i relacją na etapie wiecznej irytacji pewnej zakrapianej nocy, owszem, pozwoli dziewczynie wyzwolić się z tego i owego. Odświeżeniem bym jednak tego nie nazwał. Zanim zaczniecie jej współczuć – niespodzianka – Allison okaże się żywiącą się cudzymi emocjami wampirzycą, szachrajką i kpiarką zarazem. Jak na reżyserkę z prawdziwego zdarzenia przystało, mąci, prowokuje i patrzy, co z tego urośnie.Trudno oprzeć się wrażeniu, iż Allison to alter ego stojącego za kamerą filmowca. Zarówno zachowanie bohaterki, jak i rozchwiana konwencja nieskobudżetowego filmu Lawrence'a Michaela Levine'a funkcjonuje niczym dowcip mówiony z kamienną twarzą, kiedy to nie mamy pewności, czy się z nas żartuje. Gęstniejąca atmosfera w rywalizującym trójkącie miałaby w sobie coś z " Noża w wodzie ", gdyby nie ujawniane po kolejnych lampkach wina bolączki trzydziestolatków i ich sercowe kłopoty: cudnie wiarygodne, a jednak balansujące na granicy groteski. W starciu bohaterów sarkazm przeplata się z flirtem, pasywność z agresją, a sojusze na erystycznym ringu zmieniają się z chwili na chwilę. Eskalacja napięcia przyciąga do ekranu, dając tyleż chaotyczny, co autentyczny efekt.Rozstrojone charaktery działają dzięki trojgu zestrojonych ze sobą aktorów. O świetności kreacji wiecznie drwiącej Aubrey Plazy , zabawnie mrukliwego Christophera Abbotta i rozchwianej Sarah Gadon świadczą kolejne asy w dramatycznej (anty)strukturze dzieła Levine'a . O niekonwencjonalnym zwrocie w połowie filmu wiele zdradzać nie warto. Powiedzmy tajemniczo, że reżyser nie lubi rozwiązywać akcji, a zamiast korzystać ze sprawdzonych konwencji, woli dorzucać kolejne składniki do własnej narracyjnej mikstury.recenzja filmu " Konferencja ", reż. Ivan I. Tverdovskiy Demencja, Alzheimer – te słowa w wielu osobach budzą skrajne przerażenie. Zapomnienie, utracenie siebie to bowiem koszmar trudny do wyobrażenia. Są jednak i takie osoby, które powitałyby ten stan z otwartymi ramionami. Na przykład Natalia, bohaterka poruszającego dramatu Ivana I. Tverdovskiya pt. " Konferencja ". Dla niej piekłem jest pamięć i świadomość własnej słabości. Choć od prawie dwóch dekad próbuje wymodlić w klasztorze odkupienie grzechów, nic to nie daje. Kobieta jest więźniem swoich wspomnień, ofiarą niewyobrażalnej kaźni, którą sama sobie zgotowała i od której nie ma ucieczki. Konferencja " dotyka jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń w najnowszej historii Rosji – ataku na moskiewski teatr na Dubrowce. 23 października 2002 roku czeczeńskie komando przejęło kontrolę nad budynkiem, w którym właśnie odbywał się spektakl przy pełnej widowni. Po 57 godzinach impasu wojska rosyjskie przypuścił atak poprzedzony wpuszczeniem gazu usypiającego. W ten sposób komandosi zabili 40 nieprzytomnych terrorystów oraz prawie 130 zakładników.Natalia jest jedną z osób, która w momencie ataku przebywała z rodziną na widowni. Teraz, siedemnaście lat później, organizuje w teatrze na Dubrowce wieczór pamięci. Nominalnie chce w ten sposób powstrzymać mechanizmy zapomnienia i wyparcia, które sprawiają, że o tragicznych wydarzeniach sprzed lat przestało się mówić. Jednak za jej desperackimi działaniami kryje się tak naprawdę zupełnie inna motywacja. Będziemy ją powoli poznawać poprzez pełną gniewu relację z jej córką oraz zachowanie w krytycznych sytuacjach.Najnowsze dzieło Tverdovskiya nie jest łatwe w odbiorze. Reżyser zabiera nas w najmroczniejsze zakątki ludzkiej psychiki. Tu nie ma miejsca na miłość, altruizm, empatię. Jest tylko prymitywny instynkt przetrwania, obezwładniający strach, paraliżujący wstyd oraz gniew, których nie sposób ukoić nawet czystą wódką.