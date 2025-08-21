Newsy Grand Prix Konkursu "Powiększenie": Kościuszko nie istnieje
Artykuł

Grand Prix Konkursu "Powiększenie": Kościuszko nie istnieje

https://www.filmweb.pl/article/Ko%C5%9Bciuszko+nie+istnieje%3A+Grand+Prix+Konkursu+%22Powi%C4%99kszenie%22%3A+Przeczytaj+zwyci%C4%99sk%C4%85+prac%C4%99-162545
Grand Prix Konkursu &quot;Powiększenie&quot;: Kościuszko nie istnieje
Laureatem dziesiątej edycji konkursu krytycznofilmowego "Powiększenie" został Miłosz Spychalski za tekst "Kościuszko nie istnieje" (pełną listę nagrodzonych autorów znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ). W uzasadnieniu jury podało: za wyrazisty styl i nieposkromioną intelektualną werwę, która nie wyklucza osobistego tonu i pozwala zobaczyć film "KosPawła Maślony świeżym okiem.

Poniżej możecie się zapoznać ze zwycięskim tekstem. Kolejne nagrodzone artykuły już wkrótce. 

***

Wyobraźmy sobie stos. Będzie to ogromny i wielowiekowy stos ciał – ciał wątłych oraz pokaźnych, cherlawych oraz silnych – ciał chłopskich, batożonych i wymęczonych, ciał krwawiących, ciał bitych, smaganych, popędzanych, wyszydzanych i – ostatecznie – uśmiercanych. Ciał za życia – bez życia – a już po śmierci – bez pamięci. Tak oto prezentowałby się (mógłby się prezentować) pejzaż eksplorowany przez modny i żywotny ostatnimi czasy "zwrot ludowy". A gdy do tego stosu dołączy się jeszcze krwiopijczych i krwią pijanych i spoconych od upędzania się za dręczonymi chłopami sarmatów – och! – wtedy to już nie stos gnijących ciał, to jakaś makabryczna kupa, na którą lepiej okiem nie rzucać… I nagle szok, konsternacja, gdyż z tejże właśnie kupy – i to na koniu – wyjeżdża w naszym kierunku postać jak gdyby nie z tego świata, obca, wręcz egzotyczna, tak czysta i nieskazitelna, tak – oto on – to Kościuszko...


Wyobraźmy sobie stos inny – nie – będzie to kupa i od samego początku była to kupa – kupa tych wszystkich pseudohistorycznych, martyrologiczno-resentymentalnych filmo-bubli bez życia i bez polotu, tych wszystkich Obron Westerplatte, żywotów Pileckich, bitew pod Wiedniem i innych, i kolejnych, i jeszcze raz, na powrót… Aż tu znikąd – cud, objawienie, zstąpienie – wyłania się coś, co ideę Wiecznego Powrotu brałoby jak gdyby na serio… Oto w polskim kinie pojawił się "Kos" (2023), a wraz z nim zawitał – miał zawitać – nieco spóźniony postmodernizm…

A czy rzeczywiście zawitał, czy też nie – a jeśli tak, to jaki postmodernizm – będzie przedmiotem dalszych rozważań. 

Postmoderna kościuszkowska



Film w reżyserii Pawła Maślony, być może jeszcze przed samą jego premierą, wpisywano – we wspomniany już – "zwrot ludowy", z publikacjami Adama Leszczyńskiego ("Ludowa historia Polski") czy Kacpra Pobłockiego ("Chamstwo") na czele tego nurtu. Polityka twórcza tych autorów zakłada postmodernistyczną metodę historiograficzną, wedle której – w dużym skrócie – nie istnieją fakty bez narracji je organizującej, czyli nie istnieją sensu stricte "fakty", a w uprawianiu historii istotniejsza jest jej funkcja demitologizująca oraz teraźniejsza interpretacja tego, co przeszłe. W tym przypadku: narracja dokonująca ponownego zbadania historii chłopstwa na ziemiach polskich, a także – nie ma co ukrywać – pewien rodzaj rehabilitacji tej grupy społecznej. 

Być może, to tylko semantyka, jednakże w "zwrocie ludowym" – jak sądzę – zdecydowanie więcej jest z antyszlacheckości niż z proludowości. Dowodem tego mogą być kolejne – nowsze niż te dotychczas wymienione – pozycje, jak choćby serial Netflixa "1670" (2023; już niedługo drugi sezon) czy – kolejny bestseller – książka "Patopaństwo" Jana Śpiewaka. Wydawać się może, że w najbliższych latach to właśnie antyszlachecki ton zdominuje polityczno-artystyczne formy eksploracji życia naszych przodków. Dowodem na to może być właśnie "Kos". W filmie Maślony krytyka okrucieństwa zadawanego chłopom przez szlachtę zdecydowanie przerasta całą resztę (uniemożliwiając – potencjalnie bardziej pozytywne – przyjrzenie się etosowi czy antropologii chłopskiej). Ale i na odwrót: w "Kosie" dominuje także okrucieństwo zadawane sarmatom przez samych chłopów. Film Maślony – ze scenariuszem autorstwa Michała A. Zielińskiego – został pomyślany jako kino zemsty, pod duchowym patronatem samego mistrza tego gatunku, Quentina Tarantino


Jednak po kolejnym już seansie "Kosa" (kiedy to ów początkowy szok pt. "wow, jak u Tarantino!" trochę uleciał) bliższy jestem tezy, że – gdy mowa o wpływie twórcy "Django" (2012) na film Maślony – od kwestii gatunkowych istotniejsza byłaby inspiracja plastycznością światów kreowanych przez amerykańskiego reżysera. Dlaczego istotniejsza? Bowiem ustanawia – choćby intuicyjnie, podskórnie – coś, co w polskim kinie pojawia się nader rzadko, mianowicie: poczucie umowności. Mocne barwy kostiumów; zaskakująca namacalność oraz wyrazistość tego hiperrealnego świata (autor zdjęć do "Kosa", Piotr Sobociński Jr, ewidentnie inspirował się tu twórczością Roberta Richardsona); jakiś rodzaj lepkości czy cielistości – podkreślanej przez pewną dźwiękową namacalność; wszystko to sprawia, że umowa z widzem zostaje zawiązana szybko, wręcz mimowolnie. Ale Maślona nie próbuje być zupełnie jak Tarantino. Stąd – jeśli trzymać się metody analogii – byłby to raczej Tarantino przefiltrowany przez Radu Judego ("Aferim!", 2015): w "Kosie" koloryt jest – raz słabiej, a raz mocniej – aczkolwiek stale przygaszany przez nieprzyjazną, przegniłą sepię. 

Podobnie jest z samą przedstawioną w filmie historią – jasne – barwną, angażującą, a jednak jakoś czarno-biało-czerwono-depresyjną; nie tak zabawną i nie tak – w duchu kina zemsty – rozkoszną jak u reżysera "Nienawistnej ósemki" (2015). Owszem – dialogi? – iskrzą!, one-linery? – również odhaczone. A jednak, Maślona uniknął pułapki imitacji za wszelką cenę. Kos wręcz wypada nierówno w tych momentach, w których właśnie za bardzo zbliża się do amerykańskiego reżysera (vide: sekwencja przy stole w dworku). Dlaczego tak się dzieje? Bowiem celem nadrzędnym Maślony nie jest zabawa sama w sobie – nie postmodernistyczna jouissance; "Kos ma ambicje inne" – niech będzie: "wyższe"! Dla ich osiągnięcia Tarantino jest świetnym punktem wyjścia – znakomitą inspiracją duchową, zdecydowanie gorszym zaś – punktem dojścia. 


A poprzez ów punkt wyjścia rozumiem nic innego, jak – dość luźne – podejście do imperatywu rzetelnego opowiadania faktów, i to faktów o wielkich postaciach. Nie znaczy to jednak, że Maślona tworzy kino antyhistoryczne i jawnie – na pokaz – odbiegające od sfery faktów. Wręcz odwrotnie, akcja "Kosa" zaprogramowana jest po bożemu: w 1794 roku, między II a III rozbiorem. Jest data, jest wydarzenie, geografia się zgadza, nazwiska również, podobnie z kostiumami, w skrócie – żadnych jawnych odchyleń od czasu epoki (a podwozie też było dobre). Pomysł Maślony i Zielińskiego – inaczej niż w wizji Tarantino – polega nie na intencjonalnej grze z historycznym "prawdopodobieństwem" ("Django") czy odejściu od historycznych faktów ("Bękarty Wojny", 2009; "Pewnego razu w Hollywood", 2019). Twórcy rachują co do prawdopodobieństwa – więcej – biorą postać rzeczywistą i historyczną co się zowie, lecz – i w tym upatruję genialności "Kosa" – tylko po to, by w zasadzie zrobić film o czymś innym. 

Ponieważ "Kos" wcale nie jest filmem o Kościuszce – znaczy się – nie jest filmem na temat Kościuszki. W otwierającej film scenie generał oraz jego współtowarzysz – wyzwolony z niewoli, czarnoskóry Lapierre (jeszcze co do faktografii: to również się zgadza, żaden wymysł Netflixa, można spać spokojnie!) – ratują ściganego chłopa przed batożącym go panem. Wyrazów wdzięczności – a tym bardziej fanfar i oklasków – próżno jednak szukać. Jedyne, co Kościuszko widzi, gdy odwraca się w stronę uratowanego, to plecy. Chłop natychmiastowo zdążył uciec, nawet się za siebie nie oglądając.

I to spojrzenie "Kosa" – ten dystans, ta wymuszona bierność, to sprowadzenie do patrzenia – najwięcej mówi o tym, kim dla Maślony jest Kościuszko. A jest podmiotem bardziej optycznym niż heroicznym; podmiotem widzenia, a nie podmiotem działania. Jasne, nie jest tak, że Kościuszko nic więcej już w ramach akcji nie zrobi; jego zepchnięcie na drugi plan jest jednak widoczne gołym okiem (choćby w scenie finałowej batalii, gdzie prym wiodą figury poniżenia: kobieta oraz chłop). W ostatniej scenie filmu zaś, na skierowane do niego pytanie so what’s the plan?, Kościuszko odpowiada jedynie milczeniem; spojrzeniem kierowanym na każdą z kolejnych postaci, stojących na pełnym zwłok pogorzelisku. Dlaczego nie odpowiada? Gdyż jest bardziej spojrzeniem aniżeli postacią. Spojrzeniem z teraźniejszości, nie z przeszłości. Kościuszko to współczesny widz. 


Że nie mamy do czynienia z kimkolwiek innym niż z nami samymi, uwidaczniałoby się w roli odtwórcy Kościuszki, czyli Jacka Braciaka. "Roli" to za dużo powiedziane; Braciak jest być może bardziej Braciakiem w "Kosie" niż w rzeczywistym życiu (i chwała mu za to!). Nie dodaje praktycznie nic: żadnej stylizacji na jakiegoś mitycznego Kościuszkę, nie celuje w żadnego Kościuszkę-żołnierza czy też Kościuszkę-światowca – nic – po prostu, to człowiek, nie pomnik. A dodatkowo – człowiek współczesny, który przygląda się światu dawnemu, a jednak dziwnie znajomemu...

Od stosu drugiego – postmodernistycznego – przejdźmy teraz do stosu pierwszego, martyrologiczno-(pseudo)historycznego. 

Mit Kościuszki



W ramach przebiegu oglądanych w "Kosie" wydarzeń dwa motywy zdają się wybijać najmocniej, po pierwsze – wszechobecny lęk przed innym, po drugie – wojna polsko-polska. Że "Kos" jest przede wszystkim filmem o wzajemnym strachu? Jak najbardziej. Że to – choć świetnie pomyślany – to jednak kolejny obraz rozczarowania i zgorszenia polskimi ułomnościami? Owszem. I rację ma Marcin Stachowicz pisząc, iż w finale filmu Maślona niebezpiecznie – i niepotrzebnie – zbliża się do wygłoszenia "Wielkiej Polskiej Narracji" (polaryzacja, Dobro, ale i Zło – wiecie, Państwo, tego typu sprawy). 

To jednak nie żaden z powyżej wymienionych – i na planie akcji: naczelnych – motywów filmu reżysera "Ataku paniki" stanowiłby o specyficzności Kosa, lecz motyw inny i mniej spektakularny. "Kos" nie jest filmem o Kościuszce nie tylko w przenośni, ale i dosłownie. Rzeczywisty, główny protagonista filmu, to Ignac Sikora (w tej roli Bartosz Bielenia): chłop, a przede wszystkim – bękarci syn sarmaty, wydającego w pierwszych scenach filmu ostatnie tchnienia, przed śmiercią przyrzekający Ignacowi uwzględnienie w testamencie (nadzieja na uwłaszczenie). To właśnie motyw bękarta byłby tym kluczowym dla pojęcia, o czym tak naprawdę jest Kos, oraz tego, jaką funkcję symboliczną pełni w nim sama figura Kościuszki. 


Dopiero w finale filmu do Ignaca dociera brutalna prawda, widoczna w tym świecie gołym okiem i której jako widzowie mogliśmy domyślać się od samego początku. Spadek po ojcu jest de facto niczym, zapisaniem Ignacowi marnej dzierżawy z poleceniem, by dalej "służyć panu". Status quo zostaje utrzymany. Praktycznie cały majątek zostaje zapisany postaci wyjątkowo odrażającej, czyli przyrodniemu bratu Ignaca: wielkopańskiemu i "światowemu" paniczowi, pełnemu – jak to na panicza i światowca przystało – pogardy, w szczególności względem tych gorzej sytuowanych. Pogarda przejdzie we wzajemną nienawiść i w finale filmu bracia zabijają się nawzajem (polsko-polska wojenka). 

Istotniejszy jest jednak inny afekt, a właściwie dwa afekty, mianowicie: rozpacz oraz wściekłość. Nie są one obce także innym przedstawicielom chłopstwa, co najdosadniej ujawni się w sekwencji rzezi w karczmie – najbardziej imponującej sekwencji afektów (afektywnej), jaką widziałem w polskim kinie od dłuższego czasu. Całość rozpoczyna się od strachu (nakrycie zbiegłego chłopa), przechodzi w obrzydzenie (gwałt upośledzonej siostry uciekiniera dokonany przez zarządcę majątku), by następnie kulminować w rozpaczy i gniewie, poczuciu siły oraz bezsilności. Chłopi jednoczą się w końcu w masę, która – mimo że bez broni i mimo że mamiona korzyściami przez zarządce – rusza do walki, a właściwie – wybucha, imploduje. Nad wszystkim unosi się (ciąży) burzowa noc: czas, jeśli nie przesilenia – to z pewnością wyładowania. Nieznośne napięcie tej sekwencji brałoby się przede wszystkim stąd, że praktycznie brak tu cięć montażowych, wszystko dzieje się w jednym ujęciu, jednym ciągiem, jak gdyby narastając i narastając, nie chcąc się skończyć… 

Nie ma tu jednak żadnej euforii, żadnego "zwycięstwa", a jeśli jakiś triumf jest, to jedynie chwilowy i pozorny. What’s the plan? Ano żaden, Kościuszko nie powie nam, współczesnym, jak żyć. Dramat chłopstwa in genere uosabia właśnie Ignac – bękart, czyli człowiek o odmówionym prawie do historii i w pewnym stopniu także do biografii; człowiek pozbawiony prawa do samoidentyfikacji, egzystujący na przecięciu bycia i niebycia; człowiek żyjący na ojcowiźnie, lecz bez ojczyzny. Ojca – być może – odnajduje bohater w postaci Tadeusza Kościuszki, lecz również jedynie chwilowo (i być może jedynie pozornie). Gdyż o tym jest ten film, więcej – tym właściwie jest "Kos" jako "dzieło kultury": wyrazem potrzeby odnalezienia Ojca. 


Funkcja Kościuszki nie kończy się na samym byciu widzem. Owszem, nie jest to film o Kościuszce. Tytuł filmu jest w pewnym stopniu wymowny: kto to ów "Kos"? Jakiś człowiek z oddali, wręcz egzotyczny, nasz, ale nie nasz… I taki stosunek do tego pana z anonimowych pomników od wielu, wielu lat rysuje się w politycznej debacie (a ostatnimi czasy także w darciu twitterowych szat nad wyborem odpowiedniej, właściwej i jedynej polityki pamięci historycznej). Film Maślony nie zamyka się na żadną z możliwych interpretacji. Dla lewej strony Kościuszko będzie wzorcem egalitaryzmu i socjaldemokratą, dla centrum – liberalnym oświeceniowcem, dla prawicy – republikaninem i prawdziwym, tak prawdziwie prawdziwym, patriotą… Maślona unika pułapki postawienia się po którejkolwiek ze stron, więcej – ową pułapkę czyni zasadniczym tematem filmu. 

Bowiem nie odnajdujemy w "Kosie" żadnego "Ojca Narodu". Kościuszko nie istnieje, poza byciem współczesnym widzem, podmiotem optycznym – jest najwyżej zwierciadłem; jego funkcją jest odbijanie naszego własnego pragnienia połączenia z historią oraz naszej interpretacji. A czy potrzeba mitu jest potrzebą zdrową, czy też nie, nie mi oceniać. Co jednak po seansie "Kosa" w mojej głowie stało się nieco bardziej jasne, to przekonanie, iż jesteśmy narodem pełnym bękartów. 

So what’s the plan?

 

Postmodernizm Maślony byłby postmodernizmem na serio, nie grą, a jeśli już grą – to grą zagubienia i bezowocnych poszukiwań. Maślona tym najbardziej różniłby się od Tarantino, że o ile dla obu fakty historyczne stanowią środek, nie cel, o tyle dla tego ostatniego postmodernistyczna przyjemność stanowi wręcz cel sam w sobie (choćby przyjemność z samej możliwości zaprzeczania bądź "korekty" historycznych faktów). U Maślony zaś Kościuszko nie tylko nie istnieje, ale i nie ginie. Cel jest mniej spektakularny i zdecydowanie bardziej gorzki niż rozkoszny: nie chodzi o skorygowanie przeszłości – to jest niemożliwe – co raczej o przejrzenie się w jej, niezbyt urodziwym, lustrze. 


I może to dobrze, że nie ginie? W tymże urealnieniu, w tej defetyszyzacji estetyki oraz metody Tarantino mógłby zawierać się fakt, że "Kos" niekoniecznie jest filmem-zjawiskiem na skalę światową. Na skalę polską jednak? To więcej niż prawdopodobne, że właściwy film o Kościuszce – a nie o Kosie – jeszcze kiedyś w Polsce powstanie: jakaś "Insurekcja kościuszkowska", jakiś "Kosynier i Pan", "Pan kosynierów", "Wolność kosyniera", "1794. Bitwa pod Racławicami" czy nawet "Tajemnica Kościuszki"… Na chwilę obecną jednak – zaprawdę – cieszmy się i korzystajmy z tego, że żadna tajemnica, żadna prawda, nie została objawiona; że do polskiej kinematografii – choć nie na koniu białym, lecz gniadym – wjechało "prawdziwe" kino historyczne… 

Powiązane artykuły Kos

Zobacz wszystkie artykuły

Kos  (2023)

 Kos

Kościuszko pod Racławicami  (1938)

 Kościuszko pod Racławicami

Kościuszko pod Racławicami  (1913)

 Kościuszko pod Racławicami

Najnowsze Newsy

Filmy

Stara znajoma w obsadzie nowego "Spider-Mana". O kogo chodzi?

1 komentarz
Seriale Filmy

James Gunn zdradza: To będzie następny film DC

Filmy

Twórca "Ostatniego samuraja" powraca!

Inne Filmy

AI zabierze aktorom pracę? Na razie pozwoli im więcej zarobić

1 komentarz
Filmy

Czy tego chce Doom w wersji Downeya Juniora?

1 komentarz
Filmy

"Piraci z Karaibów": Orlando Bloom chce powrotu starej obsady

2 komentarze
Seriale

"South Park" nie przestaje śmiać się z Trumpa

4 komentarze