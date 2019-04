"Aquarela" na otwarcie 16. Millennium Docs Against Gravity

16. Millennium Docs Against Gravity otworzyWiktora Kossakowskiego, porywający wizualnie filmowy kolaż ukazujący żywioł wody. Film nakręcony przy użyciu najnowocześniejszych technik obrazu i dźwięku ATMOS będzie miał dwa specjalne pokazy w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym. Będzie na nich obecny reżyser Wiktor Kossakowski.Dwa pokazyodbędą sięo godz.– zapowiada Artur Liebhart, szef Millennium Docs Against Gravity, który poprowadzi spotkania z Wiktorem Kossakowskim po dwóch projekcjach w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa).obserwujemy przegląd olśniewających form i stanów, jakie przybierać może woda: od zamrożonego Jeziora Bajkał w południowej Syberii, przez góry i kry lodowe na Grenlandii, deszcz z huraganu Irma w Miami, rozszalałe fale Atlantyku, aż po skroploną wodę w wodospadzie Salto Angel w Wenezueli, która zamienia się w chmury, a potem trafia z powrotem na Ziemię. Film jest pozbawiony komentarza i narracji – rozgrywa się na płaszczyźnie malarskiego obrazu o wysokiej rozdzielczości, nakręconego najnowocześniejszym sprzętem, przy użyciu wodoodpornych kamer i szerokokątnych obiektywów, z szybkością 96 klatek na sekundę. W obrazach uchwycone zostało piękno wody, z jej szczególną fakturą i barwami: bielą zestawioną z gamą błękitów, turkusów i zieleni. Dzięki temu powstało poetyckie i oddziaływujące na wszystkie zmysły studium wody, którego oglądanie daje wrażenie trójwymiarowości.Wstęp na pokazy jest wolny, ze względu na ograniczoną liczba obowiązują zapisy na adres:dolub do wyczerpania miejsc. Podczas zapisu należy podać wybraną godzinę pokazu oraz liczbę osób (jedna osoba może zgłosić udział maksymalnie dwóch osób). Odbiór wejściówek w dniu pokazu do 15 minut przed rozpoczęciem każdego pokazu (odpowiednio do 17:15 oraz 20:15). Nieodebrane do w/w godzin wejściówki zostaną wydane osobom niezapisanym, czekającym w kolejce., największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, odbędzie się w dn. 10-24 maja w sześciu miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Lublinie, Bydgoszczy i po raz pierwszy w Katowicach. Zobacz, czy rozumiesz świat, i czy świat rozumie ciebie – to hasło przewodnie tegorocznej imprezy. W programie blisko 160 filmów odnoszących się do najbardziej aktualnych problemów i spotkania z gośćmi z całego świata. Prawie wszystkie z prezentowanych tytułów mają na festiwalu polskie premiery.Sprzedaż biletów rusza 27 kwietnia. Więcej informacji i pełny program festiwalu na